Tindersticks anuncian nuevo disco y comparten un adelanto

Tindersticks tienen lista la continuación de su reciente No Treasure But Hope (2019), publicado a finales del pasado año. La pandemia ha sido terrible para el mundo de la música, pero algunos artistas han aprovechado el parón de sus giras para seguir grabando y componiendo.

Este es el caso de Tindersticks, que acaban de compartir un nuevo single “You’ll have to scream louder”’, una versión de la canción de Television Personalities de su clásico álbum The Painted Word (1984) y que formará parte de su próximo disco.

Así lo han hecho saber a través de sus redes sociales:

“A finales de mayo, principios de junio de 2020 ,muchos de nosotros nos sentimos nerviosos y nerviosos. Había una creciente agitación dentro de mí.

Me desperté un sábado por la mañana sin planes, pero esta maldita canción de Television Personalities dando vueltas en mi cabeza, me empujó al estudio.

4 o 5 horas más tarde había hecho la base de esta grabación, aunque tuve que esperar a que aparecieran ventanas de oportunidad dentro de nuestro confinamiento para trabajar con la banda y llevarla a un final.

Me encantan los TVP desde que compré el ep de Bill Grundy, con su portada fotocopiada, en uno de mis viajes regulares en autobús después de la escuela a la tienda de discos Virgin en un sótano en King Street, Nottingham.

Unos años más tarde, en 1984, vivía a la vuelta de la esquina en el piso 17 de los apartamentos Victoria Center, se mecían con el viento. Estuve trabajando unos días en una tienda de discos local y se publicó The Painted Word. Se convirtió en la banda sonora de ese semi-barrio bajo, esos tiempos.

Yo tenía 19 años.

Para ser joven a principios de la década de 1980 había mucho por lo qué estar enfadado, batallas que pelear – Thatcher, la injusticia racial y de género – y (una de las motivaciones de esta canción) el desarme nuclear. Aunque es posible que no hayamos pensado que esas batallas se hubieran ganado alguna vez, creíamos que habíamos ayudado a impulsar las cosas en una dirección diferente, que se hicieron cambios.

En la primavera de 2020 se nos mostró dolorosamente que estas batallas continuaban.

Stuart A. Stapes, noviembre de 2020

Así suena lo nuevo de Tindersticks: