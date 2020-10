AC/DC estrenan canción con el regreso de Brian Johnson

Hace cuatro años AC/DC perdía a su segundo cantante, Brian Johnson, obligado a dejar la gira por serios problemas de audición, que hicieron que la banda australiana tuviera que terminar esos conciertos con la ayuda de Alx Rose, vocalista de Guns N’ Roses como sustituto.

La incombustible formación, que hace poco celebraba el 40 aniversario de Black Is Black (lee aquí nuestro artículo especial) nos sorprende con su primer material desde que publicaran Rock or Bust en 2014 y de serios momentos difíciles, como el fallecimiento de Malcolm Young, conocido mundialmente por ser a su vez cofundador (junto a su otro hermano, Angus) y guitarra rítmica de AC/DC o los problemas de su bajista Cliff Williams.

Pero ya están de nuevo con nosotros y AC/DC no han dicho su última palabra. Hoy estrenan “Shot In The Dark”, primer tema que adelanta lo que será PWR/UP, álbum que verá la luz el 13 de noviembre. En declaraciones a una radio norteamericana llamada Rock 100.5 Brian Johnson cuenta: “Es algo que probablemente nadie se imaginaba que fuera a ocurrir. En 2018 la compañía de discos contactó con Angus y le dijo “¿Te ves haciendo un disco?”. Y Angus contestó “Bueno, preguntemos a los chicos”. Así que nos preguntó a mí, a Cliff y a Phil. Y Steve estaba allí, obviamente. Y creo que todos dijimos “Sí” inmediatamente; simplemente dijimos “Sería fantástico”. Y por supuesto, nos fuimos a Vancouver en agosto. Tan pronto como entramos, surgió esa electricidad, ese lazo construido a lo largo de los 38 años desde que yo entré en la banda. Y, por supuesto, cuando los chicos se enchufaron -o se activaron (ndr: power up), si se me permite el juego de palabras- y empezaron a tocar, ahí estaba. Lo pasamos en grande”.