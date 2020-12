Escucha Tyson, lo nuevo de The Rimbaud Company

The Rimbaud Company es el proyecto musical del poeta Andrés G. Cerdán, nombre con el lanzó en 2018 un EP con adaptaciones de diversos poemas, algunos propios y otros ajenos. En la actualidad son un trío formado por el propio Andrés (guitarra, voz, letras), Pedro C. Ríos (bajo) y Javier López (batería). En su música, una especie de indie-punk que aúna poesía con electricidad, tienen cabida referencias musicales como la de The Black Crowes, Antonio Vega, Eels, Led Zeppelin, Surfin’ Bichos, The Pixies, Los Enemigos, Foo Fighters o Tame Impala así como la personalidad de gente como Patti Smith, Bob Dylan o Nacho Vegas. Sus textos tienen mucho de poéticos, y además de componer sus propias letras se inspiran en las de nombres como Raymond Carver, Pedro Casariego Córdoba, Anne Sexton, Georg Trakl o Arthur Rimbaud, de quien han cogido prestado su nombre.

Su nuevo trabajo es un álbum llamado Tyson (autoeditado, 2020). Un disco que ha sido grabado y producido por José Pedro Cuesta en Klaka Studios de Fuenteálamo, entre julio y octubre de 2020. Tyson, de connotaciones pugilísticas como se puede deducir por el nombre y también por la portada, incluye doce canciones entre las que se encuentran tres versiones de los poetas norteamericanos Anne Sexton, Raymond Carver y Ron Padgett y una del madrileño Pedro Casariego Córdoba. Lógicamente estamos ante un trabajo en el que su atractivo principal son las letras, lo cual no impide que haya canciones con interesantes ganchos melódicos y que el aspecto musical sea también importante. En el disco colaboran Alberto Sánchez (guitarra), Aintzane Sáez (violín), Luis Sánchez (guitarra) y José Pedro Cerdán (guitarra). La idea original de la portada es obra del pintor Pepe Enguídanos. El diseño gráfico corre a cargo de David Cabañero. Las fotografías de la banda son obra de Alejandro Santoyo.

El primer sencillo extraído de Tyson fue “Delfines”, con vídeo dirigido por Jorge Noguera. que hace poco más de un mes te presentábamos en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

A continuación puedes escuchar al completo Tyson, lo nuevo de The Rimbaud Company.