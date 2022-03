Menos Humanos – Menos Humanos (Independiente)

Menos Humanos es el nombre de la banda y, también, es el nombre del disco debut de la agrupación conformada por Carla Mudy (Voz), José Hasbun (Batería), Juan Cadal (Guitara) y Ebert (Bajo). Lo que ellos hacen es llevar la bandera de un doom metal mezclado con stoner y algo de grunge hipnótico. Por ejemplo, el tercer tema del disco, “Lamentarás”, de inmediato remite a los de la vieja guardia a las épocas de Courtney Love y su banda Hole, pero sin demasiada heroína. Sin embargo, no puede afirmarse que este sea un disco para gente que sienta nostalgia por el sonido grunge; le puede gustar a los que últimamente están obsesionados con cosas de Queens Of The Stone Ages o de The Dead Wheather, que no son pocos; incluso a los que extrañan a The Kills, ya pueden refugiarse por estos rumbos. Lo único que podría reclamarse de este disco es que solo son nueve temas en un tiempo de menos de 40 minutos, pero entendiendo como funciona actualmente la industria musical y las plataformas parece algo inteligente y sensato.

Más allá de que se trate de un género inventado por la misma banda o por los medios o por los fans para agrupar a ciertos artistas que pueden tener poco o mucho entre sí, parece que el mundo y la industria ya no tienen que juzgar por las etiquetas de los géneros con nombres rimbombantes. En los últimos años, en México, han aparecido toneladas de bandas y son pocos los que no tienen una fecha de caducidad; la mayoría incluyen un par de temas buenos y el resto es un desperdicio. Con ese animo de bajas expectativas, se puede dejar correr, en la plataforma musical favorita de cada quien, el primer disco de Menos Humanos, y cuando apenas vas en la cuarta canción, “Ruleta rusa”, se hace obvio que ellos se cuecen aparte, tienen cierta profundidad, imaginación, un sonido hipnótico en sus canciones que a pocos de sus colegas se les escucha. De entrada, se agradece que no sea simplemente un disco de rock con baladas facilonas diseñado para masas en plena pubertad, aunque hay depresión, insensibilidades y demás temas que le encantan a ese tipo de gente, pero en lo que hace Menos Humanos con la voz fascinante de Carla Mudy también hay psicodelia, trance, hipnosis musical y un nivel de esquizofrenia que posiblemente haría a Kurt Cobain soltar una débil sonrisa si no le hubieran metido un escopetazo disfrazado de suicidio hace ya varios años. El disco está ahí y vale la pena escucharlo, por lo menos, por ser uno de los que se atrevieron y osaron hacer algo y lanzarlo en años epidemiológicos.

