Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Yingo, Sugar G., Locos de Atar, Guille Solano, Quenovi, No Quiero y Die Krögers.

Yingo – Tatuados

Yingo es el proyecto unipersonal de Rafa Cara, cantante y compositor en bandas como Los Cometas o – en el pasado, en su Argentina natal – La Nave o Rouge and Roll. En 2022 Rafa Cara se lanza con Yingo, un nuevo proyecto artístico basado en Barcelona, con el que dará visibilidad a muchas de sus composiciones que hasta ahora no habían visto la luz. Entre ellas estará este primer sencillo con el que se presenta, “Tatuados”, una historia sobre almas gemelas.

Sugar G – Mis alas

Sugar G es el nombre artístico de la cantante y compositora Susana Gimeno. El primer EP de Sugar G es Enjoy The Ride, una propuesta fresca y optimista producida por Claudio Bonaldi, candidato a los Premios Goya en 2021 en la categoría “Mejor Canción Original” para la película Isaac. Su último sencillo es “Mis alas”, un canto a las pequeñas cosas que nos dibujan una sonrisa en la cara. Susana y Claudio son también responsables de la lanzadera de artistas Ayni Music.

Locos de Atar – Sonrisas

El grupo de Benidorm Locos de Atar, que hace un año estrenaban uno de sus sencillos en Muzikalia y posteriormente publicaron el potente EP Que Tiemble Tu Mundo, han lanzado hace escasos días un nuevo sencillo: “Sonrisas”. Un homenaje a todas las personas que, a pesar de sus batallas personales, siguen sonriendo. Una canción de final épico que anima a dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar de lo que nos apasiona.

Guille Solano – El único chico

El cantautor murciano Guille Solano publicó hace unos días su segundo LP, Cosas Son Cosas. Un disco en el que su autor añade madurez, voltaje y contundencia a su propuesta gracias a su banda Las Guillotinas junto a otras colaboraciones. Pocos días antes, Guille Solano lanzó el tercer y último sencillo de adelanto, “El único chico”, una balada que cuenta con la aportación de Ana Cano.

Quenovi – Cometa

Quenovi es un grupo liderado por el productor y guitarrista José Antonio Serrano que se formó durante el confinamiento de 2020. Tras publicar el EP Turistas y empezar una gira que tuvo que interrumpirse en 2021, la banda ha reanudado los conciertos (el 27 de mayo actuarán en Torrelavega y el 11 de junio lo harán en Oviedo) y además ha lanzado recientemente el vídeo de su canción “Cometa”.

No Quiero – Si te vas

A finales del pasado año te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día a la banda bilbaína No Quiero y su LP Monterey. Un disco que, tal como te contamos, está concebido como un documental musical en el que cada una de las canciones conforma un capítulo. Hoy en nuestra PlayList Emergente te presentamos el sexto de esos capítulos, “Si te vas”, dirigido por Antón Uribe. En el vídeo se compara de manera metafórica la vida en pareja con la lucha en un ring de boxeo.

Die Krögers – Getting old monotony

Die Krögers es un grupo indie de Barcelona del que ya te hablamos a principios de 2021 en nuestra sección 7 Minutos al Día. Recientemente la banda ha publicado un nuevo sencillo, “Getting old monotony“, el primero de los temas que integrarán su próximo disco, el EP Ho Sento, Noi. Una canción grabada en los estudios de Cal Pau Recordings, producida y mezclada por Borja Pérez y masterizada por Víctor García en Ultramarinos. Con Die Krögers y “Getting old monotony” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!