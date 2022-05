The Shivas ofrecen seis conciertos en nuestro país

The Shivas llegan a España a finales de junio para ofrecer seis conciertos en los que presentarán su último trabajo, Feels So Good // Feels So Bad.

Feels So Good // Feels So Bad es un verdadero álbum “cuarentena”: su creación comenzó cuando la banda se vio obligada a cancelar todos los planes en marzo de 2020 y comenzó a escribir canciones para mantenerse ocupados durante el confinamiento. Ya se sabe: no hay mal que por bien no venga.

“Tener que cancelar un año calendario completo de espectáculos que ya estaban reservados (más de 110), la única forma de hacerle frente parecía ser sumergirnos por completo en un nuevo proyecto, y uno que sabíamos que podía suceder independientemente de la situación externa”, dice Kirstin Leonard (batería y cantante). “Este álbum trataba de crear un lado positivo en tiempos terribles, y todos cambiamos y crecimos mucho como músicos y como personas en el proceso”.

Toma nota de las fechas de The Shivas

LLEIDA – 27 de junio – Café del Teatre

ZARAGOZA – 28 de junio – La Lata de Bombillas

VALENCIA – 29 de junio – Loco Club

MADRID – 30 de junio – Sound Isidro – Wurlizter Ballroom

OVIEDO – 1 de julio – Vesu Festival

SOPELANA – 2 de julio – La Atalaya

