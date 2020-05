La Zowi – Élite (La Vendición)

Los paradigmas estéticos y las formas de consumir música (o cualquier otro producto cultural escorado hacia el mainstream o no) está cambiando a la velocidad de la luz. Lo que ahora es nuevo ya está anticuado en un chasquido de dedos. Un género como el trap tiende a regirse por unas normas muy jerárquicas, tendentes a metabolizar unas formas bastante inmovilistas tanto en las formas como en el contenido. Pero, seamos sinceros, estos parámetros obedecen a que en la música está todo ya inventado y, por lo tanto, tampoco hay tanta diferencia entre este género, que nació al amparo de visibilizar guetto y cualquier otro genero musical popular como el rock o el pop. El consenso del gusto hace que unos estilos sean neutralizados, y convenientemente establecidos en el stablishment normativo, mientras otros tienen que seguir expuestos al tribunal popular.

La Zowi es una de las artistas más importantes del trap. Atrevida, intuitiva, y siempre tomando riesgos. Con una estética mutante (de posar en revistas de tendencias con mucha simbología capitalista, a ser una gamberra punk en el escenario hay un paso) la parisina tiene muy claro cual es su filosofía de combate. En declaraciones para El País decía: “Tengo bastante claro quién es La Zowi como artista. Existo por ser underground, por ser real, por hacer lo que le sale del chichi y sé que firmar con un gran sello significa que eso tendría que cambiar. Al final el tema que a mí más me guste, que será el más sucio, el más trap y el que menos va a entender el público general, es el que yo voy a querer poner de cabeza, mientras que ellos van a querer el más light. En fin, que no nos vamos a entender. No me imagino que un tío con corbata de un sello de estos sepa cuál es la música que yo hago, ni a quién quiero llegar, ni dónde está el dinero en esta industria. Creo que lo sé yo mejor que ellos y los veo como algo que no me hace falta.” Un respeto.

La nueva mixtape de la mejor artista que gravita alrededor del gang de La Vendición se titula “Élite” y empieza fuerte –“Fulana”- repitiendo como un mantra autotuneado “Lo tengo en cash, lo tengo en oro”. Dinero, los ojos vacíos de un cuerpo innombrado, beats expansivos, y bajos a punto de explotar. A medida que avanza la narrativa veremos como ese cuerpo ya solo es gobernado por ella.

Más allá de estancarse en una caligrafía ya estandarizada, la producción-a múltiples manos- de este trabajo es descomunal. Dancehall martilleante esculpen “Gogo” de la mano de Mark Luva, y en “Boss Bitch” la base que aplica Sehemyre parece la de una fantasmagoría distópica representada por miles de imágenes inútiles colgadas en Instagram. El detritus del capitalismo.

“Gano más dinero que tú. La más caliente del hood gana más dinero que tú” canta La Zowi con ese fraseo narcótico tan característico en “Phonecall” bajo una colcha de reguetón de ciencia ficción gracias a la maestría a los mandos del británico Jam City y de uno de los productores de la factoría Kanye West, Sinjin Hawke. Cierra este chorreo de creatividad sonora con “Boss” en donde a nuestra mujer ya no le falta de nada en lo material, y con su capital sexual como bandera hace lo que le da la gana. Ella marca las pautas del puterío.

