Florence + the Machine tienen nuevo single, ‘Heaven is Here’

Hace pocos días Florence + the Machine lanzaban por sorpresa su nuevo tema “King”, su primer material desde que en 2018 publicara High As Hope. Una reflexión sobre la mujer, la familia, la feminidad y la subversión de las expectativas que se convierte en un manifiesto personal para trascender los roles definidos por el género en una llamada a las armas en la que declara: “No soy una madre, no soy una novia, soy un rey”.

Ahora llega una nueva canción, la vigorizante “Heaven is Here”, que viene acompañada por un vídeo grabado en Ucrania. Según comenta la propia Florence Welch: “’Heaven is Here’ fue la primera canción que escribí durante el aislamiento, después de un período prolongado de no poder llegar al estudio. Quería hacer algo monstruoso. Y este clamor de alegría, de rabia y de pena fue lo primero que salió. Al estar también cerrados los estudios de baile, soñaba con algún día poder crear una coreografía con el tema. Así que esta es una de las primeras piezas musicales que he hecho específicamente con la danza contemporánea en mente”.

El disco fue grabado en Kiev en noviembre, coreografiado por Ryan Heffington y dirigido por Autumn De Wilde. En él, dos bailarinas se refugian en su ciudad natal mientras permanece sitiada por las fuerzas rusas, un amargo preludio de la situación que vive hoy en día.

Escucha Heaven is Here de Florence + the Machine