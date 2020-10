Lael Neale llega a Sub Pop con ‘Every Star Shivers in the Dark’

Sub Pop ha fichado a la música Lael Neale [se pronuncia l-ai-l n-ii-l] para publicar sus canciones este 2021. Para celebrar el anuncio, estrenan el videoclip de su primer single “Every Star Shivers in the Dark,” en el que la voz cristalina de Lael suena sobre un hipnótico órgano de iglesia y una caja de ritmos.

Sobre la canción, Lael comenta: “Esta es mi oda a Los Ángeles, que para mí siempre fueron las afueras del Edén. Caminaba mucho por Ia ciudad, yendo desde Dodgers Stadium hasta Downtown – por Alameda. Desde las colinas contemplaba la vasta extensión y me sentía intimidada. Pero Los Ángeles no es lo que parece. Incluso en sus momentos de aislamiento, cuando he buscado la comunidad entre desconocidos prácticamente siempre la he encontrado. Estas eran las escenas y las emociones que me invadían cuando me estaba retando a componer una canción de solo dos acordes.”

“Al dirigir el videoclip pretendía reflejar tanto la luz como la oscuridad que experimentaba en la ciudad cuando escribía la canción. Es una referencia a alguna de mis películas favoritas de los 60 en las que lo brillante casaba con lo pesado y el humor negro con la apatía.”

Lael Neale creció en una granja de Virginia entre hectáreas de nubes, campos y bosques. Era la composición y los compositores más cercanos a la naturaleza- Ralph Waldo Emerson, John Steinbeck, and Mary Oliver – con los que ella más conectaba. En 2009, se mudó a California con un interés cada vez más grande en la música.

“Las canciones comenzaron a emerger y pasé años mejorando mi composición, disfrutando de la soledad y de ese proceso interno. Actuar en directo me daba pánico, pero me lo tomé como una oportunidad para enfrentarme al miedo y poner fin a su dictado sobre otras áreas de mi vida.”

A comienzos de 2019, en medio de una gran transición, Lael descubrió el Omnichord y en el plazo de tres meses compuso una montaña de canciones, entre las que se incluye Every Star Shivers in the Dark. “En ese espacio liminal entre el final y el comienzo, comencé a grabar estas canciones. Guy, que había sido seguidor durante años facilitó el proceso. Nos pusimos con los cuatro temas en mi habitación y fue un guía empático, un acompañante sutil pero observador y me proveyó de su proeza como ingeniero. Normalmente soy una persona de madrugar, pero hice la mayor parte de mis grabaciones en el comienzo de la tarde.”