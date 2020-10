El Perro del Mar vuelve con ‘The Bells’

El Perro del Mar estrena ‘The Bells’. Una canción originalmente escrita para la televisión, para una comedia sueca titulada Ring mamma! sobre una mujer tumultuosa que intenta encontrarle sentido a su vida y a las personas que la rodean.

Sarah Assbring de El Perro del Mar, dice lo siguiente: “ La canción creció en mí. Tal vez porque habla de algo dulce e intachable y muy esperanzador y así que sentía que quería hacer algo más de ella. Pero primero tenía que encontrar un lugar para mí en ella. Como saben, no soy dulce ni intachable. Quería crear un mundo para ello. Así que junto con mi fiel socio Jacob Haage y el productor Patrik Berger creé este paisaje sonoro tintineante. Recuerdo grabar las voces al mismo tiempo que el Coronavirus golpeó al mundo y parecía bastante irónico cantar sobre algo tan trivial como el amor. Pero entonces me parece que el amor es quizás lo que necesitamos especialmente en estos días. Eso y esperanza. Lo que hizo que la última frase de la canción ”baby I can’t wait ’til tomorrow” sonara aún más agridulce y verdadero. Realmente no puedo esperar hasta mañana ” .

La portada para “The Bells” es una escultura de gres negro del aclamado artista sueco-chileno Anton Alvarez.

” El trabajo de Anton ha sido una inspiración para mí desde hace tiempo”. Dice Sarah “ Encuentro la inspiración de formas y objetos de la vida real muy convincente y vibrante. La ausencia total de palabras o la necesidad de nombrar las cosas combinada con un enfoque sensorial total y un sentimiento profundo es algo que necesito para recordarme esto en este tiempo abrumadoramente digital y referencialmente saturado. Tener la pieza de Anton encarnando visualmente mi canción es una sensación de hormigueo de felicidad. Añade una profundidad y una dimensión completamente diferentes a la palabra que me parece muy interesante. El amor como un monolito complejo”.