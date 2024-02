Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Lea Leone – Esa melodía

Buzzard Buzzard Buzzard – National rust

Still Corners – The dream

Escuelas Pías – Objeto Espacio Lugar

GYOZA – Beber y doler

Ricardo Portman – The hardest law

Salvana – Arrecifes

Elbow – Lover’s leap

Depeche Mode – Before we drown

The Breeders – Shocker in Gloomtown

Camera Obscura – Big love

Pet Shop Boys – Loneliness

Reverxo – Límites

Billy Joel – Turn the lights back on

Reme – Magic peach

Johnny B. Zero – Abstracto (versión acústica)

Caracazador – Casamurada

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Nat Simons & Repion – Llámame

Nat Simons ha presentado esta semana el cartel completo de invitadas e invitados que la acompañarán el 24 de febrero en la sala Wizink para presentar su nuevo disco, FELINAS: Anni B Sweet, Eva Ryljen, Igor Paskual, Iñigo Bregel (Los Estanques), Josu García, José Ignacio Lapido, Loquillo, Marina Iñesta (Repion), Nadia Álvarez, Rebeca Jiménez, Vega y Virginia Maestro. Además ha publicado «Llámame (call me)», su versión del «Call me» de Blondie con la colaboración de Repion.

Rocío Márquez y Vicente Navarro – Aunque se apaguen las luces

Rocío Márquez y Vicente Navarro han publicado esta semana una canción conjunta titulada «Aunque se apaguen las luces». Un tema que fusiona tradición y electrónica a ritmo de tango y rumba. La canción habla de la necesidad de confiar, de andar el camino aunque no haya luces que lo alumbren. La producción ha estado a cargo de Lost Twin.

The Limboos – Dark is the night

The Limboos han publicado esta semana el sencillo «Dark is the night», adelanto de su inminente nuevo disco Off The Loop. Una canción que, además de confirmar el giro en el sonido de la banda, ofrece otras novedades. La principal es que Daniela Kennedy, batería del grupo, es la voz principal. Además, «Dark is the night» incluye por primera vez en la discografía de The Limboos un cuarteto de cuerda.

Villanueva – Mira cómo baila (feat. Alba Dunas)

Villanueva acaba de lanzar la canción «Mira cómo baila», con la colaboración de la cantante y actriz Alba Dunas. Se trata de un sencillo de adelanto del será su cuarto disco de estudio que estará producido por el guitarrista de Vetusta Morla Juanma Latorre. «Mira cómo baila» es una canción que funde cumbia, folk y pop, combinando instrumentos tradicionales de la música andina con guitarras eléctricas y acústicas.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.