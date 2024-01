Nuevo sencillo de Ricardo Portman

Ricardo Portman acaba de publicar un nuevo sencillo titulado «The hardest law». Una canción editada por el sello MusicHunters Records que se convierte así en el segundo adelanto de su próximo disco, después de que el pasado mes de noviembre diera a conocer «Up in the air». El nuevo álbum de Ricardo Portman, titulado Turpentine, está previsto para el próximo 5 de abril. El disco incluye once temas más un bonus track. Entre ellos estará «Song for Gus», un tributo a Gustavo Cerati.

Ricardo comenta sobre «The hardest law» que «trata sobre los sentimientos extremos, sobre esas aristas tan propias de la reflexión. Es un tema que cabalga a lomo del piano y del hecho que se puede estar bien en el camino hacia la muerte (que todos recorremos). Esa es la ley más dura e inquebrantable: la certeza de la muerte«.

«The hardest law» se grabó el pasado mes de diciembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), encargándose Ricardo Portman de la voz, guitarras acústicas y eléctricas, el piano y el bajo acústico.