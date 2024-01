Lea Leone pone fecha a su primer disco

Tras varios singles, llega el momento de conocer el que será disco de debut de Lea Leone. La hija de Isabel León y Fernando Alfaro ha venido avisando con canciones como la reciente «Aquel sábado» que llegó tras «la droga» y «hazme un pequeño favor«.

Una cantautora atípica, con un toque agridulce en sus canciones que el próximo 28 de febrero lanzará Alodinia (El 9 de marzo lo presenta en Madrid ( Fotomatón) a las 21:30h y pronto anunciará fechas por toda España) del que comenta: «Con este álbum he creado un lugar seguro al que ir a llorar o a reírme o a escaparme del mundo cuando no me guste (o cuando me guste demasiado… siempre jugando con los límites)».

Producido por Eloy Bernal, los coros de Fermí Herrero y la batería de Pedro Señalada, Alodinia se presenta como un viaje largo, intenso, divertido, agobiante, doloroso y de una belleza casi insoportable. En las canciones los complejos se transforman en herramientas y el miedo en una paleta de colores sobre un lienzo, a veces, demasiado grande.

Otra de sus canciones es «Esa melodía»

Foto Lea Leone: Adrián Murillo