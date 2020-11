Las versiones de Magnetic Eye Records en ‘Bienvenido a los 90’

En el programa de hoy de Bienvenido a los 90 hablamos del sello Magnetic Eye Records, que están afincados en Nueva York y arrancaron en 2011.

En su catálogo encontramos nuevos talentos y nombres ya consagrados de la escena doom, psicodelía, rock clásico y stoner.

Además han creado la serie Redux, donde rinden homenaje a varios trabajos icónicos como el Electric Ladyland de Hendrix, el Dirt de Alice in Chains o el Vol.4 de Black Sabbath entre otros.

Suenan:

01. Thou – Them Bones (Alice in Chains)

02. Howling Giant – Rooster (Alice in Chains)

03. The Melvins – In the Flesh? (Pink FLoyd)

04. Mark Lanegan – Nobody Home (Pink FLoyd)

05. Red Mesa – Breathe (Pink FLoyd)

06. Ironweed – Give It (Helmet)

07. All Them Witches – Voodoo Chile (Hendrix)

08. Rosy Finch – Foxy Lady (Hendrix)

09. Zakk Sabbath – Under the Sun (Black Sabbath)

10. Elephant Tree – Paranoid (Black Sabbath)