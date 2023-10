Liam Gallagher anuncia tour 30 aniversario de ‘Definitely Maybe’ sin Noel

Liam Gallagher ha anunciado una serie de conciertos para 2024 en los que interpretará al completo Definitely Maybe, el debut de Oasis. Se pone fin a los constantes rumores y especulaciones que desde su separación en 2009 no han dejado de cruzar ambos hermanos sobre un posible regreso de la banda.

Han pasado 14 años desde ese agosto de 2009 en París. Desde entonces, su guitarrista y compositor de sus mejores temas Noel Gallagher, ya cuenta con cuatro discos, el último de ellos el incuestionable Council Skies (2023). Su hermano Liam, después de finiquitar a Beady Eye, banda que incluía a sus últimos escuderos en Oasis (Gem Archer y Andy Bell) se lanzó en solitario con el notable As You Were (2017) al que siguieron Why Me? Why Not (2019) y C’mon You Know (2022), y conciertos cada vez más multitudinarios.

Muchos esperaban que los espectáculos de Liam en Knebworth en 2022 y las recientes fechas de su hermano Noel, que incluyeron un concierto de regreso en Wythenshawe Park, fueran precursores de la reunión de la banda por primera vez desde su separación en 2009. Al final será el pequeño de los hermanos quien pilote una gira de lo que comenta es «el álbum más importante de los años 90».

El primer álbum de Oasis lo cambió todo. Tal y como te contamos en el especial de Madchester al britpop, las Gran Bretaña necesitaba una respuesta a la creciente popularidad del grunge norteamericano y a falta de una banda que fuera máxima abanderada de un nuevo movimiento, se inventaron todo un género. The Stone Roses parecían los elegidos para salvar el rock de las islas, pero problemas legales con su compañía después de destrozar sus oficinas, les dejaron en el dique seco para no volver a despegar nunca más. Blur habían lanzado ese mismo año el gran Parklife, que llegó dos años después de Modern Life Is Rubbish y que copó el nº1 de las listas, pero fue la banda de dos hermanos de Manchester quienes encendieron la mecha definitiva de aquello llamado britpop.

El anuncio de la gira, que comenzará en Sheffield y pasará por Cardiff, Londres, Manchester, Glasgow y Dublín, de momento no se han anunciado más fechas.

Las entradas para los shows salen a la venta el viernes.

Escucha ‘Definitely Maybe’ de Oasis