Noel Gallagher’s High Flying Birds – Council Skies (Sour Mash Records)

Han pasado seis años desde que Noel Gallagher’s High Flying Birds entregaran Who Built The Moon?, disco en el que el mayor de los hermanos más famosos de Manchester se hacía acompañar del músico y productor David Holmes para conformar las canciones más desprejuiciadas de toda su carrera.

Tras una serie de sencillos, pandemia de por medio, un recopilatorio, las continuas comparaciones con un Liam que al fin ha asentado su carrera en solitario y con la sombra de Oasis sin dejar de acechar, el bueno de Noel se saca de la manga su álbum más completo hasta la fecha. Council Skies no es más que un regreso a la esencia, una ecléctica sucesión de aciertos que sin innovar especialmente, deja a un lado la vanguardia y se posiciona como una obra bien estructurada, bien producida y bien cantada donde las guitarras acústicas y las texturas orquestales son las protagonistas.

Con un pie en el pasado y otro en el futuro, suena inspirador y melancólico al mismo tiempo, aunque el álbum en su totalidad es reflexivo, no es simplemente un viaje nostálgico. «I’m Not Giving Up Tonight» abre con optimismo, seguido de la intensidad de «Pretty Boy», el primero de los cinco sencillos previos, en el que suma la compañía de Johnny Marr y su guitarra neo-psicodélica. Las cuerdas de «Open The Door, See What You Find» y «Trying To Find A World That’s Been And Gone», contrastan con los temas de rock más clásico como «Easy Now» (¿la nueva ‘Don’t Look Back In Anger»?) y una «There She Blows» que remite directamente a George Harrison.

«I’m Not Giving Up Tonight», oscila entre el Northern Soul y su coro gospel inspirador y el tema titular «Council Skies», que tiene un ritmo soleado y profundo que la coloca entre sus mejores creaciones como solista, al igual que ese épico cierre llamado «We’re Gonna Get There In The End».

No sabemos lo que ocurrirá en el futuro con Oasis, pero Noel Gallagher puede sacar pecho al ser capaz de seguir convenciendo.

Escucha Noel Gallagher’s High Flying Birds – Council Skies