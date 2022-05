Liam Gallagher – C’mon you know (Warner)

Liam Gallagher parece haber quedado anclado creativamente en algún punto a mediados de los 90, cuando la inspiración convirtió a Oasis en una de las propuestas más estimulantes del nuevo rock británico. No es ningún secreto que la separación del grupo en 2009 tras la espantada de su hermano Noel le dejó muy tocado y continúa soñando con un triunfal regreso. Ha intentado levantar el vuelo con Beady Eye junto a Gem Archer, Andy Bell y posteriormente, iniciando una carrera en solitario que ya va por su tercer disco.

No esperábamos muchas sorpresas tras los simplemente correctos As You Were (2017) y Why me? Why not (2019), pero curiosamente este C’mon you know es el trabajo más variado y entretenido de los que ha facturado hasta la fecha. No es que Liam Gallagher haya dado un vuelco a su peculiar estilo ni mucho menos, las catorce canciones siguen desprendiendo el mismo halo de siempre, pero al menos se ve una intención de llegar tomando unos caminos diferentes.

La principal virtud de C’mon you know es su excelente producción, que dota a sus canciones del impulso necesario para mantenernos con la sensación de estar escuchando algo familiar, pero a la vez, con nuevas intenciones. Todo un homenaje a las influencias del cantante, que lo mismo recuerda al “You Can’t Always Get What You Want” de los Stones en el arranque de “More Power”, que al “Tomorrow Never Knows” de The Beatles en “Better Days”.

Que se pone psicodélico en “Don’t Go Halfway”, le entra al dub en “I’m Free” o se apoya en coros gospel en el tema titular,“C’Mon You Know”. El LP también contiene arrebatos de rock star totalmente reconocibles como el single previo “Everything Electric”, en la que contó con la ayuda de Dave Grohl, tiene épica en momentos como “Diamond In The Dark” o le da a las baladas arrebatadoras como esa “Too Good For Giving Up” con su piano y bonitas guitarras, que ya compite con “Once” como uno de sus himnos más melódicos.

Sin la solidez de sus tiempos gloriosos, las nuevas canciones del pequeño de los Gallagher son un refugio apropiado para reencontrarse con lo viejo conocido, que aunque ya no brille como antaño, nos hará pasar un buen rato.

