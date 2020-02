Libro: Iggy Pop – Til Wrong Feels Right (Timun Mas)

Las cucarachas e Iggy Pop son los únicos seres que sobrevivirán a un desastre nuclear global, lo tengo claro. Porque si ha sido capaz de estar al pie del cañón tantas décadas es que tiene que tener algún componente de personaje de Marvel. Bowie, cuando lo conoció dijo: “Estaba en una fiesta (…) y Lou empezó a contarme la historia sobre un tipo que se pinchaba caballo en la frente. Aparece ese tipo, menudo, desaliñado y gracioso con los dientes rotos, y Lou me dice ‘No hables con él, es un yonqui’; era Iggy. No puedes evitar amarlo, es tan vulnerable”.

Y alguien a quien Bowie lo consideraba adorable no puede ser cualquier cosa. Y mira que ha llovido, ¿eh? Pues ahí lo tenemos, en un anuncio de refrescos de los que se le echan aliño. Viene ya de largo; del proto-punk The Stooges, pasando por el rock punk y dejando en su estela un sinfín de colaboraciones desde el dios Bowie, Debbie Harry, Jarvis Cocker, Death In Vegas, Underworld, Josh Homme, y un largo etcétera.

El libro, que lleva por título Til Wrong Feels Right es una recopilación de reflexiones, fotos y letras de canciones desde que comenzó hasta nuestros días y por él destila su verborrea punk atizando a diestro y siniestro, pero dejándote siempre una sonrisa en la cara. La misma que él siempre muestra. A fin de cuentas Iggy Pop ha demostrado ser uno de los artistas más icónicos, escandalosos y, a la vez, y perdurables de la historia.

Siempre innovador ya que trajo de su mano el punk rock, y también se apuntó al carro del post punk, el garaje rock y hasta la new wave y sin perder nunca el estilo; es decir, icónico hasta decir basta. Y como el hombre tiene ya de todo –nominado en los Grammys en varias ocasiones y en 2010 incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll- pensó que era hora de sacar un libro de su propio puño y letra. Biografías suyas hay para dar y regalar, (recomendable de todas, todas la de Paul Trynka, cuyo título es Iggy Pop; Open up and bleed), pero nunca algo de su puño y letra. En ella fotos, comentarios, reflexiones y letras para acercarnos, un poco más, al mondo Iggy, que no es cualquier cosa.

Si hasta dios Bowie le dedicó el Jean Genie, ¿Cómo no merecer un libro de estas características? James Newell Osterberg Jr. mostrándose en cuerpo y alma. ¿No sabíais que se llamaba así? Bueno, creo que casi ni él. Un libro para el día del Padre, para el de la Madre o para un auto regalo, que es lo que yo me he hecho.

