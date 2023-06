Libro – The Cure de Marcos Gendre (Reedbook ediciones)

No existe demasiada bibliografía sobre The Cure en español que pueda hacer sombra a las muchas biografías del grupo que se han editado a lo largo de los años. Relatos en primera persona de sus protagonistas como Cured de Lol Tolhurst (Malpaso, 2018), el ya muy muy lejano Ten Imaginary Years, o libros como Never Enough de Jeff Apter y el cuidado A Perfect Dream. Una increíble fábula pop (Blume, 2019).

Recordamos con cariño ese The Cure: Las vidas de Robert Smith (La Máscara, 1997) de Jesús Llorente, otro de Sir Richard Francis Bourbon lanzado unos años antes o el correcto Oraciones en la lluvia de Fernando O. Paino (Quarentena Ediciones, 2010). Este de Marcos Gendre editado por Reedbook ediciones se une al catálogo sin ofrecer novedades reseñables. Es un entretenido volumen para completistas que en lugar de volvernos a contar la conocida historia del grupo, hace un recorrido intentando contextualizar cada disco y época en función de la escena del momento. Con excesivas referencias a Manchester, suponemos que consecuencia de los ecos del interesante Mánchester. El sonido de la ciudad. De Joy Division a Madchester (1976-1991) (Milenio, 2018) también de Gendre, arranca en el punk y llega hasta nuestros días.

Estamos ante un ensayo con un discreto diseño propio de otros tiempos, que aparte de transitar por la trayectoria de los de Crawley, se completa con una serie de artículos que funcionan como capítulos sueltos. El primero de ellos dedicado a cada uno de sus discos, analizándolos sin llegar a profundizar gran cosa en ellos. Desde el afterpunk de su debut, a la conocida como trilogía siniestra que conforman Seventeen Seconds (1980), Faith (1981) y Pornography (1983), del synthpop de los singles recopilados en Japanese Wishpers (1983) al cambio de paradigma y despegue a partir del pop The Head On The Door (1985) hasta llegar a Wish (1992), sin olvidar su última etapa.

Otro de los capítulos funciona como si de una playlist se tratara. Una selección de 50 canciones de The Cure para dummies desde sus inicios hasta su disco homónimo de 2004, que pasa por todas las esperadas composiciones obviando por lo que sea las de 4:3 Dream (2008); sin aportar grandes sorpresas ni hacer referencia a muchas caras B que por méritos podrían haber entrado en el cupo. Se suma otro texto sacado de un artículo del autor en Mondo Sonoro en el que se habla de su influencia en nuestro país y otras latitudes, y lo completa una referencia a los videoclips más recordados dirigidos por Tim Pope, con un código QR que lleva a sus imágenes, y un pequeño apunte sobre su trascendencia en la cultura popular.

