Escucha el primer álbum de Veneziola

Veneziola es un grupo murciano formado por Rafa Bernal (voz y guitarra), Jesús Cobarro (guitarra y coros), Ful Martínez (guitarra), Antonio Nudos (batería) y César San Nicolás (bajo y coros). Alguno de sus miembros provienen de la banda Increíbles Ful, de la que también te hablamos en su momento en nuestra sección 7 Minutos al Día. Veneziola se presentaron en 2022 con un par de sencillos con los que avanzaban un álbum de debut para 2023.

Ese álbum ya salió hace un par de meses con el título de Blanco Nuclear de la mano de Flor y Nata Records. Un disco excelente, ajeno a las modas actuales, que bebe del indie pop de los 90 pero también del dream pop e incluso del shoegaze. El resultado es envolvente y elegante, recordando bastante a grupos con propuestas igualmente distinguidas como Belle and Sebastian, Field Mice o, sobre todo al menos en mi caso, a The Clientele. Una exquisita combinación de fondos noise con guitarras cristalinas y voces suaves y sugerentes que resulta ganadora en canciones como «A.M.», «Jesús no ha llegado» o la deliciosa «Esta masacre». Cito estas por ser las que más me han llamado la atención en un primer momento, pero sucesivas escuchas muestran que todo el disco está a un nivel espléndido y que no baja el nivel en ninguna canción. Por ejemplo, el final de «Vuelo 8», uno de los temas que lanzaron como sencillo en su momento, es espectacular.

El disco ha sido grabado y producido por Jesús Cobarro en Laboratorio Cobarro. El propio Jesús y Antonio Illán Macanas se encargaron de la mezcla en MIA Estudio.

Toda una agradable sorpresa este primer disco de Veneziola que queremos compartir hoy con vosotros. Os invitamos a escucharlo desde la página de Bandcamp del sello Flor y Nata.

Blanco Nuclear by Veneziola

