Llega el primer disco acústico de Joan Jett and The Blackhearts

Joan Jett creció en una época en la que el rock and roll estaba vetado a las chicas y a las mujeres, pero ya en su adolescencia reventó la puerta de este ‘club de chicos’ y se proclamó reina indiscutible. Formó su banda, los Blackhearts, en el 79. Cuenta con ocho discos de platino y oro y nueve singles en el Top 40, incluidos los clásicos ‘Bad Reputation’, ‘I Love Rock ‘N’ Roll’, ‘I Hate Myself For Loving You’ y ‘Crimson and Clover’. Con un hambre de creación que ha tocado la música, el cine, la televisión, Broadway y el humanismo, Joan Jett sigue siendo una fuerza de la naturaleza y una inspiración para generaciones de artistas y fans por todo el mundo. Ya está disponible en streaming ‘Bad Reputation’, un documental sobre la vida de Jett, que se estrenó con gran éxito de crítica en el Festival de Cine de Sundance de 2018.

Joan Jett and The Blackhearts sorprendieron el 11 de marzo con su single ‘(I’m Gonna) Run Away’, el single forma parte de su primer álbum acústico, ‘Changeup‘, que desde este viernes 25 de marzo estará disponible en todas las plataformas digitales de streaming, así como en audio inmersivo, incluyendo Sony 360 RA y Dolby Atmos. El vinilo llegará a las tiendas más adelante en 2022, a través de Blackheart, el sello independiente de Joan. Con hits épicos como ‘Bad Reputation’ y ‘Crimson and Clover’, es un álbum íntimo que mantiene toda la fiereza indomable por la que Joan Jett es conocida. Estas 25 nuevas grabaciones, despojadas de todo artificio, resultan extraordinariamente actuales tanto en sonido como en sentimiento. ‘Changeup‘ nos trae la tan característica presencia de Joan, con una intimidad que permite a los oyentes profundizar en las letras de sus temas con un enfoque renovado.