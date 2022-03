Beabadoobee anuncia su segundo álbum y adelanta ‘Talk’

Beabadoobee anuncia su segundo álbum de estudio, Beatopia (pronunciado Bay-A-Toe-Pee-Uh). Con fecha de lanzamiento prevista para el viernes 15 de julio a través de Dirty Hit.

Serán 14 canciones que atraviesa el rock difuso, la cantautora clásica, la psicodelia, el emo del medio oeste y el pop absoluto, sin dejar de ser innegablemente ella misma en todo momento.

También comparte su electrizante nuevo sencillo “Talk”, que viene acompañado de un video dirigido por Alexandra Leese y Luke Casey y con 150 de los mayores admiradores de Bea y su círculo cercano de amigos.

Del tema Bea dice “ Escribí Talk justo después de mi primer álbum, estaba obsesionada con el martes porque pensé que era la mejor noche para salir, no demasiado caos pero sí lo suficiente para pasar un buen rato. Por lo general, se trata de hacer cosas que no son necesariamente saludables o buenas para ti, pero que no puedes evitar darte el gusto. Es como ese sentimiento inevitable que tienes, no puedes deshacerte de él y sabes que es malo, pero realmente lo amas y es lo que sea, así que lo haces de todos modos. ”

Escucha ‘Talk’ de Beabadoobee

foto: Erika Kamano