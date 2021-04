Llegan 21 canciones inéditas del ‘The Man Who Sold The World’ de Bowie

The Man Who Sold The World de David Bowie cumplía 50 años el pasado 2020.

El disco pasó a la historia no solo por se el inicio de la colaboración con el guitarrista Mick Ronson, quien también se unió a Bowie en Hunky Dory, Ziggy Stardust y Aladdin Sane, sino que dio inicio a una década de álbumes indispensables que se extienden hasta Scary Monsters.

El pasado mes de noviembre veía la luz Metrobolist, el nombre que se tenía pensado para el álbum que se cambió en el último minuto a The Man Who Sold The World.

Ahora llega una nueva caja de 2CD de The Width Of A Circle que actúa como una pieza complementaria a ese álbum. Sus 21 pistas incluyen singles que no pertenecen al disco, una sesión de BBC In Concert, música para una obra de televisión y más remixes de Visconti que concluyen las grabaciones de David de 1970 y revelan los primeros pasos sonoros hacia Hunky Dory.

También el 28 de mayo se publica una edición vinilo picture disc del álbum The Man Who Sold The World con las impactantes imágenes en blanco y negro de la reedición de 1972.

Este será su contenido

DAVID BOWIE – THE WIDTH OF A CIRCLE



CD 1: THE SUNDAY SHOW INTRODUCED BY JOHN PEEL

Grabado el 5 de febrero de 1970, fue emitido el 8 de febrero de ese mismo año.

Amsterdam *

God Knows I’m Good *

Buzz The Fuzz

Karma Man

London Bye, Ta-Ta

An Occasional Dream

The Width Of A Circle*

Janine

Wild Eyed Boy From Freecloud

Unwashed And Somewhat Slightly Dazed*

Fill Your Heart

The Prettiest Star

Cygnet Committee*

Memory Of A Free Festival*

Interpretado por David Bowie y The Tony Visconti Trio (a.k.a. The Hype)

CD 2: THE LOOKING GLASS MURDERS AKA PIERROT IN TURQUOISE:

When I Live My Dream

Columbine

The Mirror

Threepenny Pierrot

When I Live My Dream (Reprise)

SINGLES

The Prettiest Star (Alternative Mix)

Single mix publicado el 6 marzo de 1970 en Mercury Records MF 1135. Esta es la mezcla alternativa creada para su promoción en el mercado americano.

London Bye, Ta-Ta *

Originalmente grabado y rechazado como el siguiente sencillo de “Space Oddity”. Esta mezcla mono finalmente se lanzó en la caja Sound & Vision en 1989.

London Bye, Ta-Ta (mezcla estéreo de 1970) *

Esta mezcla estéreo de lo anterior permaneció inédito hasta la reedición reformateada de la caja Sound & Vision en 2003, reemplazando la mezcla mono.

Memory Of A Free Festival (Single Version Part 1) *

Memory Of A Free Festival (Single Version Part 2) *

La versión eléctrica regrabada de la pista de cierre del álbum de David Bowie (también conocido como Space Oddity) se lanzó como sencillo en Mercury Records 6052026 el 26 de junio de 1970.

Holy Holy*

Este no forma parte del single A del álbum, respaldado por la versión del álbum “Black Country Rock” del álbum The Man Who Sold The World, fue lanzado en Mercury Records 6052049 el 15 de enero de 1971.

SOUNDS OF THE 70’S: ANDY FERRIS SHOW

grabado el 25 de marzo de 1970 y emitido el 6 abril de 1970

Waiting For The Man

The Width Of A Circle

The Wild Eyed Boy From Freecloud*

The Supermen (Bowie At The Beeb vinyl only)*

Performed by David Bowie and The Hype

2020 MIXES

The Prettiest Star (2020 Mix)

London Bye, Ta-Ta (2020 Mix)

Memory Of A Free Festival (Single Version – 2020 Mix)

All The Madmen (Single Edit 2020 Mix)

Holy Holy (2020 Mix)

(*denotes previously released)