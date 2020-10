En noviembre llega Metrobolist de David Bowie, la idea original de The Man Who Sold The World

Metrobolist, el nombre del álbum se cambió en el último minuto a The Man Who Sold The World, fue título que se utilizó para lanzar finalmente el disco de David Bowie en 1970.

El disco se reedita el 6 de noviembre de 2020 bajo su título original: Metrobolist, celebrando el 50 aniversario. Ha sido remezclado por el productor original Tony Visconti, con la excepción de la pista “After All”, que Tony consideró perfecta tal como está.

Cuenta con la especial colaboración del guitarrista Mick Ronson quien participaría en sucesivos trabajos de Bowie durante la década de 1970.

El arte de esta edición 50 aniversario ha sido creado por Mike Weller, quien estaba detrás del diseño original del álbum y que Mercury se negó a publicar.

Ahora, por primera vez, el fan de David Bowie podrá tener en sus manos una edición que refleja la idea original con la que se concibió el álbum.

La edición vinilo se publica en varios formatos: vinilo negro de 180 gramos, edición limitada numerada en vinilo dorado (# 1971 – 2020) y en vinilo blanco (# 1 – 1970), todas ellas se distribuirán al azar.