Los compañeros de la revista Consequence Of Sound están de aniversario. La publicación de música y cine norteamericana cumple 15 años y para celebrarlo han elaborado un amplio especial con los 100 mejores discos de la historia.

Así lo han anunciado los responsables de la misma:

«Es el 15.º aniversario de Consequence y durante todo septiembre publicaremos una serie de piezas retrospectivas que abarcan la propia historia de nuestra publicación y el panorama del entretenimiento en general. Hoy comenzamos con nuestra nueva y mejorada lista de los 100 mejores álbumes de todos los tiempos».

La música está viva y tal y como hicieron recientemente en Rolling Stone, su anterior lista ha cambiado y han variado algunos de estos discos.

Puedes consultar el listado de los 100 mejores discos de la historia para Consequence Of Sound en su web.

Te dejamos con el top 20:

20. Kate Bush – Hounds of Love

19. Talking Heads – Remain in Light

18. Beyoncé – Lemonade

17. Patti Smith – Horses

16. Bruce Springsteen & The E Street Band – Born to Run

15. David Bowie – The Rise and Fall of Ziggy Stardust

14. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

13. The Velvet Underground – The Velvet Underground & Nico

12. Bob Dylan – Blonde on Blonde

11. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill

10. Nirvana – Nevermind

09. Marvin Gaye – What’s Going On

08. Radiohead – OK Computer

07. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

06. The Beach Boys – Pet Sounds

05. Joni Mitchell – Blue

04. The Clash – London Calling

03. The Beatles – Abbey Road

02. Fleetwood Mac – Rumours

01. Prince & The Revolution – Purple Rain

Ilustración de Steven Fiche