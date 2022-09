Se acercan los conciertos de Willie Nile en España

Willie Nile vuelve a España para visitar cinco ciudades este mes de septiembre: Avilés, Bilbao, Madrid, Valladolid, Els Hostalets (BCN).

La discografía de Willie ha ido creciendo con discos maravillosos durante estas más de cuatro décadas, En 2006 edita Streets Of New York, en 2009 House Of A Thousand Guitars, en 2010 se publica The Innocent Ones… solo por citar algunos de sus grandes discos, que nos han dejado temas inmortales como «Vagabond Moon», «It’s All Over», «Across the River» o «She’s So Cold».

Otras de sus obras, como American Ride, If i was a River, su álbum homenaje a Bob Dylan o Children of Paradise, y sus últimas entregas, New York At Night y The Day The Earth Stood Still sitúan a Willie Nile en la leyenda

Toma nota de la gira de Willie Nile

14 DE SEPT – SALA SANTACECILIA. AVILÉS

15 DE SEPT – SALA AZKENA. BILBAO

16 DE SEPT – SALA COPÉRNICO. MADRID

17 DE SEPT – SALA PORTA CAELI. VALLADOLID

18 DE SEPT – ELS HOSTALETS DE BALENYÁ, BCN

