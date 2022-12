Los Fletcher llegan desde Chile con su primer EP

Los Fletcher es un grupo procedente de Santiago (Chile) formado en 2019 que en la actualidad está integrado por David Vázquez (voz), Rodrigo Rubio (bajo), Juan Pablo Hidalgo (guitarra) y Bastián Fernández (batería). Su música ofrece referencias claras al punk rock y new wave, añadiendo personales toques de rap y algún toque ocasional de sintetizador. En sus letras Los Fletcher suelen mostrar una mirada irreverente y crítica sobre temas diversos relacionados con el funcionamiento de la sociedad actual. De hecho, ese mismo año de su formación adquirieron bastante popularidad con la canción “Atte. Los Chilenos”, en el marco de las protestas del estallido social en Chile.

Hace un par de meses Los Fletcher publicaron su primer EP, ¿Quién Soy Yo? Un disco con solo 4 canciones que han grabado bajo la producción de Claudio Quiñones (Nicole, Makiza) en Estudio del Sur y El Gran Pez. Sobre este primer EP, el grupo comenta que «tratamos de retratar los sentimientos que experimentamos durante nuestra adolescencia, cuando creíamos que todo era de vida o muerte. Desde esa perspectiva describimos nuestras impresiones sobre los discursos políticos, las primeras decepciones amorosas, experimentar la desigualdad, entre otros temas«.

En este formato de trío clásico (guitarra, bajo, batería) con vocalista al frente, ¿Quién Soy Yo? no es un trabajo que suene a rock clásico, pero tampoco es el típico disco de punk rock acelerado y ruidoso. Las canciones son simples, accesibles, enérgicas pero bien construidas, con una inteligente utilización de los instrumentos para lograr un sonido propio y no directamente etiquetable. De hecho cada canción parece tener su personalidad propia: algunas suenan vagamente a Ramones, otras a The Clash, y en otras, como comentamos al principio, hay partes vocales que se asemejan al rap.

Los Fletcher están preparando el lanzamiento de su primer larga duración, cuya publicación está prevista para el primer semestre del 2023 también con el sello FaqMusic. Mientras tanto, a continuación puedes escuchar su primer EP: ¿Quién Soy Yo?

