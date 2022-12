Rosalía regala un Grammy a Muzikalia por situarla nº1 en sus listas

La semana pasada lanzábamos nuestro especial dedicado a los mejores de 2022. Cinco días en los que repasamos cuáles habían sido los mejores documentales, libros musicales, artistas emergentes, conciertos y festivales, las 100 mejores canciones, los mejores discos internacionales y también, los 50 mejores discos nacionales. Un amplio y variado listado encabezado por MOTOMAMI de Rosalía.

Tras el éxito comercial y de la crítica que tuvo El Mal Querer, nuestra cantante más internacional no ha dejado de publicar nuevas canciones de los más variados estilos. En 2019 pudimos disfrutarla junto a James Blake en el lanzamiento de su single “Barefoot in the Park” y cuatro lanzamientos adicionales como su single más reciente “Yo x Ti, Tu x Mi” con Ozuna, la doble canción “Milionària & Dio$ No$ Libre Del Dinero”, “Aute Cuture” y la aclamada “Con Altura” con J Balvin y El Guincho, que fue seleccionada como canción del verano. Nada parece resistírsele a la artista catalana, que tras estrenar canción junto a Billie Eilish, Arca, Travis Scott o Oneohtrix Point Never llegó con un tercer álbum en el que también se le unían prestigiosos músicos como The Weeknd, con quien compartió esa bachata llamada «La Fama».

La controversia con Rosalía

MOTOMAMI de Rosalía ha encabezado nuestra lista de mejores álbumes, al igual que la de otros medios similares de nuestro país (Rockdelux, Mondosonoro…) o internacionales, de Pitchfork a The Guardian, de The New York Times, The Telegraph, Variety y un larguísimo etcétera.

Todos hemos sido sobornados con pases VIP, con dinero de su sello, con descuentos de Carrefour y no sé que otras cosas que proclaman una serie de señores indignadísimos encabezados por Julián Ruiz, Ramón García y un tipo de Murcia que pasaba por allí, a quienes no solo no les gusta nada el disco, sino que tienen un criterio mucho más acertado que estos pobres periodistas cegados por la modernidad y los mensajes ocultos y lobotomizantes de «Saoko«.

Esta serie de reconocimientos han llenado de orgullo a esta artista que poco a poco va abriéndose paso en la industria, aprendiendo paso a paso y sabiendo cómo modular su voz para ver si consigue cantar como es debido. Pero si hay una distinción que le ha hecho especial ilusión y sin duda ayudará a que le hagan caso más allá de su Sant Cugat natal, ha sido la de Muzikalia, lo que ha hecho que nos regale uno de sus más recientes Grammy Latinos. Concretamente ha sido el de Mejor diseño de empaque, que le hacía como menos ilusión, aunque a nosotros mucha.

Gracias, Rosalía.