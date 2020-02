Los Radiadores celebran diez años de incandescencia rockera con “Bailes de verano”

Siempre he dicho que son como un cómic, igual que los Ramones. Cuatro personajes que de no existir, alguien debería inventar y dibujar. La banda capitaneada con pulso firme por Raúl Tamarit es una piña que cuenta además en sus filas con José Antonio Nova, alias “El Joven”, Sergio Domingo y Vicente Vila, alias “Metralla” y lleva ya nada menos que diez años haciendo gala de una actitud a prueba de cualquiera que se atreva a cuestionarla. Son los Radiadores, y tú no.

La palabra “autenticidad” es siempre usada más bien a la ligera, pero en su caso no existe otra para definir un entusiasmo y militancia que les ha llevado a producir en este período de tiempo tres elepés y dos epés sin tacha, que ahora se ven acompañados por un nuevo largo que llega para celebrar todo esto y de paso, ofrecernos una radiografía del excelente estado de forma de la banda.

Bailes de Verano, que así se llama el artefacto, les captura en todo su esplendor. Si bien en su anterior lp –Los Perros Ladraron (2017)- sonaban más pop que nunca, tanto en el anterior EP –Puño En Alto (2018)- como en éste nuevo, recuperan su pulso más punk rocker. Es como si hubieran decidido dejarse de una vez por todas de milongas y experimentos e ir directamente al grano. Ellos vinieron aquí para esto: escupir unas cuantas verdades a ser posible de la forma más enérgica y rápida posible.

El disco se compone de seis canciones completamente nuevas, grabadas junto al productor Paco Morillas en los estudios El Árbol, tres tomas en directo (una de ellas una versión del “Extraño corte de pelo” de los Coyotes) y dos remezclas de temas antiguos. Una especie de compendio entre el pasado y el presente, el estudio y el sonido en vivo, sin duda uno de los fuertes de una banda incansable a la hora de llevar su música a los escenarios que quieran recibirla.

Dentro de las nuevas, por supuesto, hay sorpresas. La ocasión así lo reclama y para ello, han tirado de amigos, a la par que ídolos: la castellonense Pat Escoin, de Ex-Fan (anteriormente liderando bandas tan importantes como Romeos o Lula) presta su voz a la inicial y ramoniana “Luna roja” y nada menos que una leyenda viva del rock valenciano como José Manuel Casañ (Seguridad Social) hace lo propio con “El gran premio final”, una canción de letra rabiosa que además les ve adentrándose en un género completamente inédito hasta ahora en ellos: el reggae. Un reggae muy de los Clash, todo hay que decirlo.

Tampoco son mancas “No me voy”, la obsesiva “Voces en mi cabeza”, “Contra el asfalto”, ni “Benidorm”, cuatro trallazos de street punk marrullero – la última muy Nikis, por cierto- que les sitúan claramente entre aquellos que ya conocen perfectamente su identidad y no se amedrentan a la hora de mostrarla. Saber sonar a uno mismo puede, dicho así, parecer algo obvio, sobre todo para alguien que lleva diez años en esto, pero no es tan sencillo llegar ahí. Al menos, no como lo han hecho los Radiadores. Han conseguido una inequívoca identidad y pueden enarbolarla como una bandera siempre que quieran. Es para estar orgulloso.

Bailes De Verano no acaba ahí. Tenemos también esas tres canciones en directo, grabadas en mayo del año pasado en la sala 16 Toneladas de València, que dan nuevos bríos a dos de sus temas más emblemáticos, aquél fantástico y vacilón “Buddy Holly” y su himno particular, “Manual de supervivencia”, que suenan firmes y seguras junto a ese “Extraño corte de pelo” con que releen a los Coyotes de Víctor Abundancia. Además, dos remezclas junto a otro productor prominente de su ciudad como es Sergio Devece, con el que resucitan “Gasolina, santos y calaveras” y “Hasta el final”, en versiones bastante más sucias que las originales.

Una gran noticia, por tanto, que una banda tan de verdad, sin trampa ni cartón, como son los Radiadores, de los que ya podemos hablar como una de las referencias más claras del rock de su ciudad, siga en activo, celebrando una década de existencia y haciéndolo como toca, con un nuevo y suculento producto discográfico, que además aparecerá en vinilo, cómo no, en Bonavena Música, el sello que comparten y autogestionan desde hace año con otros titanes del rock valenciano como son Doctor Divago. Así pues, ¡larga vida a los Radiadores! ¡Larga vida al rock de verdad!

Puedes escuchar y comprar Bailes de Verano, lo nuevo de los Radiadores, en su página de Bandcamp.

Bailes de verano by Los Radiadores

(la foto de portada de Radiadores es obra de Susana Godoy y María Carbonell)