The New Raemon se acerca a The Cure en ‘Aunque Maldigas Entre Dientes’

The New Raemon está de regreso con Coplas del andar torcido, del que ya habíamos escuchado “Luna creciente” una bonita pieza llena de drama contenido y las estupendas aportaciones vocales de Anni B Sweet.

Su segundo adelanto, “Aunque Maldigas Entre Dientes” tiene un arranque en el que como bien explica Ramón Rodríguez en sus redes, viene inspirado por los arreglos rítmicos del oscuro Pornography (1982) de The Cure. Luego la canción evoluciona y adquiere ese matiz tan personal que podemos encontrar en la música de The New Raemon.

‘Aunque Maldigas Entre Dientes’ es una canción inspirada en el patrón rítmico de ‘The Hanging Garden’ de The Cure, de joven escuché mucho el álbum ‘Pornography’ y siempre quise escribir una canción basada en esa idea de usar un ritmo primitivo y repetitivo para construir la base. — The New Raemon (@thenewraemon) February 20, 2020

La canción vuelve a contar con la presencia de Anni B Sweet aportando sus coros, además del bajo de Javi Vega, las percusiones de Ricky Lavado (Egon Soda), la batería de Salvador D’Horta y los drones de David Cordero. El sucesor de Una canción de cuna entre tempestades (2018), Coplas del andar torcido, séptimo disco de The New Raemon, se editará en las próximas semanas.

