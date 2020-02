Alanis Morissette nos visitará el próximo otoño

Desde 1995, Alanis Morissette ha sido una de las cantantes y compositoras más influyentes en la música contemporánea. Su música y actuaciones de gran expresividad se han ganado grandes elogios de la crítica. El debut de Morissette en 1995 Jagged Little Pill, fue seguido por nueve álbumes más eclécticos e igualmente aclamados. Ha colaborado musicalmente con estrenos teatrales y ha actuado para el cine y la televisión. Al margen del entretenimiento, es una ávida defensora del empoderamiento femenino, así como del bienestar espiritual, psicológico y físico. En 2016, Alanis lanzó Conversation with Alanis Morissette, un podcast mensual que presenta conversaciones con una variedad de respetados escritores, médicos, educadores y terapeutas, abarcando una amplia gama de temas psicosociales, desde la espiritualidad hasta el desarrollismo y el arte. El 5 de diciembre de 2019, Jagged Little Pill, The Musical, hizo su debut en Broadway en el Broadhurst Theatre de la ciudad de Nueva York. También en diciembre de 2019, Alanis lanzó su nueva canción “Reasons I Drink”, que pertenece a su esperado noveno álbum, SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD, que saldrá a la venta el 1 de mayo.

Alanis Morissette anuncia las fechas europeas de su gira mundial 2020 que celebra los 25 años de Jagged Little Pill y el lanzamiento de su próximo álbum Such Pretty Forks In The Road. La gira pasará por 13 ciudades de Europa, comenzando en Copenhague el 23 de septiembre y terminando en el AccorHotels Arena de París el 22 de octubre. A Alanis se le unirá Liz Phair en todas las fechas. Las entradas de Barcelona y Madrid, estarán disponibles para pre-venta el 26 de febrero y saldrán a la venta el viernes 28 de febrero a partir de las 10am en www.livenation.es y www.ticketmaster.es .

La nueva canción “Smiling” fue coescrita por Alanis y Michael Farrell (Morrissey, Macy Gray) y producida por Alex Hope (Troye Sivan, Ben Platt, Tove Lo). Esta es la segunda canción que lanza Alanis de su noveno y esperado álbum, SUCH PRETTY FORKS IN THE ROAD, que saldrá a la venta el 1 de mayo (ya disponible para reserva). La canción fue escrita originalmente para Jagged Little Pill The Musical y aparece en el programa y en la banda sonora oficial, interpretada por Elizabeth Stanley.

Gira europea de Alanis Morissette | 2020

23 de septiembre – Copenhague, Dinamarca – Royal Arena

28 de septiembre – Londres, Reino Unido – The O2

29 de septiembre – Birmingham, Reino Unido – Utilita Arena

1 de octubre – Dublín, Irlanda – 3Arena

4 de octubre – Manchester, Reino Unido – Manchester Arena

6 de octubre – Amsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

8 de octubre – Hamburgo, Alemania – Barclaycard Arena

10 de octubre – Varsovia, Polonia – Expo Hall

12 de octubre – Budapest, Hungría – Budapest Arena

15 de octubre – Milán, Italia – Foro Mediolanum

17 de octubre – Barcelona, España – Palau San Jordi

19 de octubre – Madrid, España – WiZink Arena

22 de octubre – París, Francia – AccorHotels Arena