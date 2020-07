Mad Cool 2021 contará con Red Hot Chili Peppers, The Killers y muchos más

Mad Cool presenta las novedades de su cartel para 2021, después de haber tenido que cancelar su presente edición por la actual pandemia y ha asolado con todos los eventos con gran afluencia de público y las sucesivas cancelaciones que fueron produciéndose.

Los días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2001 tendrá lugar la quinta edición del popular festival madrileño, que hoy adelanta 94 artistas de los 132 que conformarán el cartel de en sus cuatro jornadas.

Se incorporan artistas como Red Hot Chili Peppers, Carly Rae Jepsen o Puscifer… Además, existen otros nuevos artistas confirmados que no estaban en 2020 y que se anunciarán en su próximo comunicado, una vez cierren su tour europeo. Al mismo tiempo, se han anunciado muchos nombres que ya estaban en 2020, aunque quedan algunos artistas que se mantendrán y aún no se pueden revelar.

En el próximo anuncio, que intentarán hacerlo lo antes posible, se hablará de 34 nuevos nombres y ya en 2021 se completará el Line up con los 4 ganadores de Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Red Hot Chili Peppers, The Killers, Mumford & Sons, Twenty One Pilots, Faith No More, Deftones, Pixies, Placebo, Alt J, Royal Blood y Major Lazer son algunos de los nombres que le van dando brío. Taylor Swift finalmente no estará en la próxima edición de Mad Cool.

Hoy se ha confirmado:

Miércoles 7 de julio 2020 – habrá 29 artistas. Hoy han anunciado 24. Quedaría por anunciar el headliner principal del día y otros 4 nombres, uno de ellos del Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Jueves 8 julio 2020 – contará con 34 artistas. Hoy se han anunciado 23. Quedaría por anunciar el headliner principal del día y otros 9 nombres, uno de ellos del Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Viernes 9 julio 2020 – habrá 35 artistas. Hoy han anunciado 23. Quedaría por anunciar uno de los headliners, junto a otros 10 artistas, uno de ellos del Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

Sábado 10 julio 2020 – 34 artistas. Hoy se han anunciado 24. Quedarían por anunciar 10, uno de ellos del Mad Cool Talent by Vibra Mahou.

La venta de tickets queda activada desde las 12:00 de hoy con los precios ya anunciados:

Entrada de día: 75€ + gastos de gestión

Abonos de 3 días, en cualquiera de sus versiones: 179€ + gastos de gestión

Entradas VIP de día: 150€ + gastos de gestión

Abonos VIP 3 días, en cualquiera de sus versiones 400€ + gastos de gestión

Abonos VIP 4 días: 450€ + gastos de gestión

Pack Fnac de 4 días: 195,99€

Mad Cool ha decidido ampliar el plazo de devolución desde hoy, miércoles día 8, a las 20.00 h., hasta una semana después del anuncio del cartel completo (exceptuando las 4 bandas del concurso Mad Cool Talent by Vibra Mahou, que se anunciaran en 2021).

Más información, en su página web.