Taylor Swift cancela su participación en Mad Cool 2020

Mad Cool 2020 de momento sigue en marcha. Desconocemos la decisión final del festival, aún a tres meses de su celebración. Tanto ellos, como el resto de grandes eventos que en teoría tendrán o iban a tener lugar en nuestro país este verano, de momento penden de un hilo. Hace algunos días os contábamos en un artículo que este tipo de conciertos quizá tardarían más de un año en volver, hasta octubre de 2021, según algunas informaciones y recomendaciones médicas.

Mad Cool nos emplaza a próximas fechas para anunciar su decisión final ante la pandemia, de momento comunica la caída de su cartel de uno de sus grandes atractivos, la norteamericana Taylor Swift:

“Lamentamos comunicar que, debido a la crisis sanitaria del Covid-19, Taylor Swift ha decidido cancelar su gira europea, afectando a su actuación en Mad Cool 2020.

Entendemos y respetamos profundamente la decisión de la artista en estos momentos de crisis sanitaria a nivel mundial. Nuestras más sinceras disculpas a toda la comunidad de fans de la artista, que nos han transmitido todo su cariño y amor durante estos meses. Somos conscientes de la ilusión que había generado su visita a nuestro país, tras casi una década de ausencia, por lo que estamos trabajando desde ya para que, más pronto que tarde, podamos tenerla de nuevo con nosotros en futuras ediciones.

Aunque son tiempos difíciles, desde Mad Cool seguimos trabajando para hacer realidad la edición de este año, siempre siguiendo las directrices y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Pero también queremos ser sinceros y transparentes con todos vosotros y, cada día que pasa, las posibilidades de encontrarnos para disfrutar de la música en el recinto de Valdebebas se van reduciendo.

Esperamos poder deciros algo definitivo en breve, cuando se puedan tomar las decisiones adecuadas junto con las autoridades sanitarias, siempre priorizando vuestra seguridad, la de los artistas, personal técnico, equipo de Mad Cool y ciudadanos en general.

Agradecemos enormemente vuestra paciencia y comprensión ante la situación tan dramática y excepcional que estamos viviendo.

No queremos dejar pasar la oportunidad de transmitir nuestro más sincero cariño y agradecimiento a todas aquellas personas que están trabajando muy duro para tratar de vencer al COVID-19. Nuestra gratitud y el mayor de los reconocimientos a todos ellos. Ahora mismo son nuestros verdaderos héroes, nuestros verdaderos headliners. ¡GRACIAS!

Os mantendremos informados ante cualquier novedad que pueda producirse sobre el festival y la cancelación de Taylor Swift.

¡Quedaos en casa, cuidaos mucho y cuidad a vuestros familiares!

¡Mucho ánimo!”

De momento, Siguen a la venta los abonos para un Mad Cool 2020 que tendrá lugar en el recinto de Valdebebas-Ifema con más días de festival –8, 9, 10 y 11 de julio–, más escenarios –de seis a siete– y más espacio para el ocio, la diversión y el disfrute.

La relación de precios queda de la siguiente manera:

Abono 4 días: 159€*

Abono 3 días: 149€*

1 día: 65€*

Abono VIP 4 días: 450€*

Abono VIP 3 días: 400€*

1 día VIP: 150€*

Su cartel incluye artistas como: Billie Eilish, The Killers, Kings Of Leon, Twenty One Pilots, Pixies, Paul Weller, Foals, Richard Hawley, Deftones, The Rapture, The Killers, Kings Of Leon, Angel Olsen, Placebo o Faith No More

Más información en www.madcool.es