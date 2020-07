Future Islands están de vuelta con ‘For Sure’, que anticipa nuevo disco

Future Islands han vuelto con su primera canción en más de tres años. La banda del pasional Samuel T. Herring regresa con una nueva ración de pop sintético henchido de romanticismo. La primera muestra de lo que será la continuación de The Far Field, publicado en 2017, es un single llamado “For Sure, en el que los de Baltimore vuelven a conquistarnos con su peculiar estilo.

Lo nuevo de Future Islands viene acompañado de los coros de Jenn Wasner de Wye Oak y de un video a cargo de Sam Mason que muestra un automóvil conduciendo a través de todo tipo de paisajes áridos. Y aunque todavía no hay noticias concretas de un álbum, probablemente podemos asumir con seguridad que el single significa que su sexto larga duración llegará en algún momento de los próximos meses.

De momento, su adelanto nos sabe a gloria.