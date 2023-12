Madrid Popfest 2024: Comet Gain, The Umbrellas, Doble Pletina y más

Madrid Popfest anuncia los nombres de la que será su nueva edición. Los próximos 1 y 2 de marzo la Sala Galileo de Madrid volverá a ser la sede de un evento al que antecede su fiesta de presentación el próximo 27 de enero en la misma sala, con la presencia de los históricos Heavenly, acompañados por Would-be-goods (miembros de Talulah Gosh, Adam and the Ants y The Monochrome Set) y los barceloneses Neleonaard (entradas aquí).

Y el festival como tal, llega inaugurando el próximo mes de marzo cargado de jangle pop, twee pop y indie rock. De ello se encargarán los británicos Comet Gain y Milky Wimpshake, los americanos The Umbrellas los escoceses Brenda y los grupos nacionales Doble Pletina, Lava Rosa, Las Retamas y Dalsi.

Entradas para Madrid Popfest 2024

Abono para los dos días del festival – 43,25 €

Entrada para el viernes – 27,03 €

Entrada para el sábado – 27,03 €

A la venta en DICE