Manola estrena el tecer adelanto de su disco, ‘I’m Not Looking Back’

Manola, teclista habitual de Rufus T. Firefly, retoma su proyecto musical con el disco El Sótano, que publicará con Calaverita Records. El título hace referencia a que fue compuesto y grabado casi íntegramente en el sótano de la casa de Manola junto a Álex Fernández (Vera Fauna) y con la mezcla final de Raúl Pérez con con la ayuda de Francisco Montaño en Estudios La Mina.

Tras «Me extraño» y «1977», llega «I’m Not Looking Back», de la que cuenta es: «una cancio?n mucho ma?s cruda y a la vez mas ete?rea que las otras. Me inspire? en las canciones de Michael Kiwanuka para buscar ima?genes y acabe? cantando con rabia a la realidad que me azotaba en aquel momento.

Im not looking back expresa la aceptacio?n de la soledad y la confirmacio?n de que este mundo complejo puede destruirte si no eres capaz de tirar hacia adelante (Im not looking back).

Con respecto al sonido, mi principal inspiracio?n fue una escena de una peli?cula que vi en el cine una semana antes de crear esta cancio?n. En esta escena, un hombre canta una cancio?n en acu?stico y esa melodi?a va evolucionando hasta llegar a una carpa donde un coro de gospel la apoya. Asi? que mi objetivo en esta cancio?n fue crear un estribillo que pudiera ser cantado como si estuviera en esa carpa rodeada de gente cantando a la vez.

Al no poder contratar un coro de gospel doblamos tres veces cada coro que haci?a y pedi? ayuda a Alex Fernandez, Fran Montan?o y Rodrigo Rami?rez, para tener apoyo en las voces masculinas, quedando asi? una cancio?n compuesta por ma?s de 60 pistas de voces.

La produccio?n la llevo? a cabo Alex Ferna?ndez, impregnando el tema de un sonido ma?s rock sin dejar de lado el soul que caracteriza al so?tano y la bateri?a fue grabada por Ramiro Nieto».

Escucha ‘I’m Not Looking Back’ de Manola

Foto Manola: Alejandra-Amere