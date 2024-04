Manola cautiva con la contagiosa ‘1977’

Manola, teclista habitual de Rufus T. Firefly, retoma su proyecto musical con el disco El Sótano, que publicará con Calaverita Records. El título hace referencia a que fue compuesto y grabado casi íntegramente en el sótano de la casa de Manola junto a Álex Fernández (Vera Fauna) y con la mezcla final de Raúl Pérez con con la ayuda de Francisco Montaño en Estudios La Mina.

Después de «Me extraño» llega un nuevo avance del disco llamado «1977» de la que la artista gaditana comenta: «Es una cancio?n inspirada en la mu?sica disco de los 70 con un acercamiento claro a las nuevas tendencias de nuestra e?poca.

Este single tiene influencias claras como Bandalos Chinos, Durand Jones and the indications o Jungle.

A nivel de sonido intentamos darle prioridad a esas percusiones tan presentes en este ge?nero y priorizamos en el uso de cuerdas tratadas con aire vintage.

Es una cancio?n que habla sobre como me senti?a siendo teclista de una banda mientras anhelaba encabezar mi propio proyecto, asi? que tiene un mensaje bastante crudo que se resume en la primera frase de la cancio?n “Hoy los focos no me alumbran y no se como explicarte cuanto cuesta volver a empezar cuando no te oye nadie”.

Elegi? llamarlo 1977 porque siempre digo que me encantari?a haber nacido en Estados Unidos en los an?os 50, por tanto en esta fecha tendri?a la misma edad con la que voy a publicar mi primer disco. A parte de esta ane?cdota, elegi? esta fecha porque en este an?o se publicaron varios discos y canciones que me influenciaron para hacer este tema como el a?lbum homo?nimo de Commodores, I remember Yesterday de Donna Summer o la peli?cula Saturday Night Fever».

Escucha ‘1977’ de Manola