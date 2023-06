Mario Cobo (Nu Niles) lanza disco de versiones de Chet Baker

Mario Cobo tiene nuevo disco. El líder de Nu Niles vuelve con CHET un álbum de guitarras en el que, bajo su sello personal reinterpreta el legendario trabajo del trompetista y cantante Chet Baker. Un trabajo que fue grabado en directo en Clasijazz, Almería, con el objetivo de transportar al oyente al origen de todo: el escenario.

No es que no supiéramos que podría adentrarse en sonidos más jazzísticos y en el mundo de la improvisación, sino más bien porque, después de sus últimas experiencias como guitarrista de Loquillo, parecía que su carrera se encaminaba hacia el ámbito del pop. Cobo vuelve a reafirmarse y mantiene viva la llama de las músicas de raíces americanas, que siempre han sido el eje principal de sus propuestas musicales.

Después de dejar atrás proyectos como Nu Niles y de destacar en el ámbito del Rhythm and Blues con Los Mambo Jambo, The Lazy Jumpers y el Western Swing como Los Locos del Oeste, además de haber sido figura destacada en giras internacionales con la banda de Kim Lenz, y de haber colaborado con leyendas del Rock and Roll primigenio como Billy Lee Riley o Dale Hawkins, este movimiento hacia una propuesta más íntima y arriesgada es, sin duda, una excelente manera de valorar y apreciar su carrera musical.

Mario Cobo estará presentando CHET en Barcelona el próximo 24 de junio (sala Jamboree 3) – Entradas aquí

Escucha ‘CHET’ de Mario Cobo