Mark Mothersbaugh de Devo cerca de la muerte por COVID-19

El COVID-19 hace estragos desde la pasada primavera en todo el mundo. Algunos músicos como Cristina, John Prine o Adam Schlesinger, cofundador del grupo Fountains of Wayne, perdieron la vida a causa del maldito virus y hoy nos enteramos que Mark Mothersbaugh, vocalista de Devo, ha estado muy grave, cerca de la muerte según ha confesado.

Así lo ha hecho saber el músico norteamericano de 70 años, que en una entrevista a LA Times confesó lo mal que lo ha pasado en su enfermedad, que le llevó a estar ingresado en la UCI el pasado mes de junio, con experiencias cercanas al delirio: “Estuve convencido durante aproximadamente dos semanas de que alguien en Little Tokyo me había golpeado con un ladrillo. Sentí sangre por el golpe. Me esposaron a un estacionamiento en el centro. Tenía toda esta historia elaborada de cómo estos niños me vendieron a una empresa de ambulancias que luego recibió algún tipo de pago por llevar a los pacientes de Covid a sus UCI. Lo creía totalmente. Todo se ha vuelto más descentralizado de lo que hubiera imaginado posible. Para cualquiera que dude de si el coronavirus y el Covid-19 son reales, es realmente real”.

Afortunadamente Mark Mothersbaugh se ha recuperado de la enfermedad. Esperamos tener pronto noticias de Devo.