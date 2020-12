Más leyendas del rock con Redbook Ediciones y Ma Non Troppo

Redbook Ediciones, como viene siendo habitual a través de su sello de temática musical Ma Non Troppo, ha publicado un nuevo libro sobre leyendas del mundo del rock. Tras la buena acogida de Leyendas Urbanas del Rock, de José Luis Martín, libro publicado el pasado 2019, ahora ve la luz una segunda parte escrita por el mismo autor y llamada Más Leyendas Urbanas del Rock.

Un nuevo volumen en el que parecen nuevas y todavía más increíbles historias relacionadas con los músicos y la historia del rock. Estas son algunas de ellas:

La última noche de Chris Cornell.

Esquerita, el gran olvidado.

The Who, despertando a la bestia.

Pattie Boyd, en la encrucijada de dos dioses musicales: George Harrison y Eric Clapton.

The Verve, sinfonía de una injusticia.

“Gloomy Sunday”, la canción que invitaba al suicidio.

José Luis Martín (Barcelona, 1963) ejerce de crítico musical desde 1985, realizando diferentes programas radiofónicos en Ona Popular de Sants y Ràdio Cornellà, dirigiendo Bad Music desde el año 2000 en Ràdio L’Hospitalet, COM Ràdio y actualmente en ScannerFM. Durante una década transformó Bad Music en un programa diario de televisión para TV L’Hospitalet y La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. Ha dirigido los documentales Bad Music Festival. Una noche con los clásicos, Barna Blues. La historia del Blues en Barcelona y Hondarribia Crossroads. El punto de encuentro (I y II). Ha colaborado en revistas como Popular 1, R.P.M y Nativa, dirigiendo durante cinco años Free Rock. Pertenece a la organización del festival Primavera In Black y el Ciclo de Blues & Boogie, siendo el presentador del Benicàssim Blues Festival y el Festival Blues & Plus de Lleida, así como responsable de la programación Pocket Concerts. Es el autor de Queen & Freddie Mercury, Deep Purple. Historia de la saga, Leyendas urbanas del rock, Elton John y El lado oscuro del rock, publicados en la misma editorial. En breve espera editar su primera novela de ficción.

El libro llega acompañado de una PlayList en Spotify que te ofrecemos a continuación.