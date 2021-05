Libro: La luz en sus entrañas: Conversaciones con Fernando Alfaro (Muzikalia)

Contar en nuestras manos con un libro como La luz en sus entrañas (20) para cualquier fiel seguidor de la carrera de Fernando Alfaro en cada una de sus encarnaciones musicales, es un auténtico regalo que debemos a su genio y, muy especialmente también, al titánico esfuerzo de Manuel Pinazo y Chema Domínguez por sacar adelante este proyecto editorial a través de Muzikalia.

Los leales fans del albaceteño ya gozamos de algunas píldoras que nos satisfacían en parte la curiosidad que nos depara la figura de Fernando. Ahí estaba el libro Sermones en el Desierto de Jota Martínez Galiana y Buzos haciendo Surf de Rogelio Abraldes, el DVD documental que retrataba la reunión de Surfin’ Bichos en el ya lejano 2006. Pero esto va mucho más allá. Es un documento definitivo para sumergirnos en el universo personal y artístico de Fernando Alfaro.

El libro parte de un acierto pleno: el carácter para nada intrusivo de los autores, que dejan fluir la charla con naturalidad y libertad, acotando poco y vertebrando un discurso locuaz, brioso y tremendamente cálido del protagonista. No me cabe duda alguna del tremendo trabajo posterior para estructurar estas conversaciones, algo que ha terminado por dotar de sentido y fluidez a la lectura de estas páginas. Una lectura fácil, apasionante y que no conoce autocensura alguna. Fernando ha ido de cabeza en sus reflexiones; mucha verdad cruda, una exposición de vísceras latiendo y brillando delante de los ojos del lector, algo así como estar en la cola de una casquería esperando ser atendido en el mostrador.

La calidez y la cercanía que transmite este libro es puro pulso vivificador, uno parece tener delante al artista hablándote a la cara. Una aleación compacta de fragilidad, peligro y sentimiento, un recorrido trompicado entre cimas y abismos. En definitiva, una obra plagada de detalles a través de un ejercicio de memoria cariñosa, atenta y cuidadosa que desentrama con fruición el proceso creativo, inevitablemente unido al devenir existencial, con dos protagonistas indiscutibles: la música y el amor, ambos como elementos de redención y salvación.

Podría nombrar múltiples pasajes antológicos, pero sería caer en un spoiler que a mí personalmente al menos me jode sobremanera sentirlo al leer una reseña de estas características, así que prefiero no nombrar absolutamente ninguno, dejándolos vírgenes al futuro lector, que entre ahí con todo, a un campo trufado de minas, que asista expectante a que le revienten por dentro a cada página que pase hasta llegar al final y cerrar el libro mientras se te saltan las lágrimas por haber asistido a la historia de una persona a la que debes tantísimas cosas que resulta imposible no conmoverse ante el relato de una vida kamikaze, de una existencia que sólo encuentra su sentido y su inspiración en que le pasen cosas, buenas o malas, pero que le pasen; que la inoculada velocidad crucero de las vidas vacías, lacias y ofensivamente neutras sólo sean el ruido de fondo con el que a veces nos topamos por error u obligación. Definitivamente, la violencia está infravalorada.

