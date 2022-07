Más nombres para el 10º aniversario del festival White Summer

El cantaor Israel Fernández junto al guitarrista Diego delMorao, el prometedor bailaor de flamenco El Yiyo – Tablao Flamenco y el tributo Waterloo – Best of ABBA son los últimos confirmados del cartel del 10º aniversario de White Summer. El festival ultima los detalles de la que va a ser su edición más especial hasta la fecha, en la que la música en directo sonará con más calidad que nunca -y todos los días, del 5 al 28 de agosto-. Será en el Mas Gelabert y en los tres escenarios que pasen los más de 20 artistas y DJ’s consolidados y emergentes. ¿El objetivo? Ponerle música y ritmo a la propuesta del festival de verano, que se completa con market, gastronomía, performances, talleres y mucho más. Las entradas y abonos ya están en pre-venta con descuentos especiales por tiempo limitado.

Este año, el festival abraza la diversidad musical a través de tres escenarios repartidos por los bonitos campos del golf del Mas Gelabert. Esta es la fórmula ganadora para mantener el hilo musical vivo mientras los visitantes pasean por el festival. Al main stage, bautizado como escenario White Summer, se subirán los artistas de renombre que dan forma al cartel principal.

El escenario Stars of Tomorrow by Momentos Alhambra, será el lugar perfecto para descubrir nueva música y talento emergente, con artistas invitados cada día del festival. De igual manera funcionará el Soundwave Paradise by Catalana Occidente, que será la casa de los DJ’s invitados, uno por cada día de White Summer.

Amaia, Sen Senra, Los Manolos, Maria Arnal i Marcel Bagés, Ramon Mirabet, Pol Batlle amb Rita Payés, El Pot Petit, Dàmaris Gelabert, Charlie Cunningham, Miqui Puig, Ferran Palau y Pau Roca son algunos de los más de 20 artistas confirmados.

Entradas y abonos White Summer 2022

Las entradas y el abono de temporada ya están disponibles en pre-venta con precio especial desde 8€. El precio de la entrada de 1 día incluye el acceso al recinto del festival, a la programación musical de todos los escenarios y artística contempladas en ese día y al parking. El precio de la entrada del abono incluye el acceso durante los 24 días de festival.