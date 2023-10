MAZO Madriz arranca en octubre con Judeline y Kendra Morris

Comienza octubre y la actividad en MAZO Madriz se intensifica. Durante el mes de septiembre, se organizaron conciertos de artistas y grupos de diversas nacionalidades, como Las Ligas Menores y Fémina de Argentina, Mausoleo de Canadá, LaTorre de Ecuador, Tiraya de Venezuela y Mausoleo de Valencia. Este fin de semana presenta tres conciertos y dos artistas.

Por un lado, se llevarán a cabo dos de los tres conciertos programados para la artista andaluza Judeline, una destacada revelación musical de este año. Los conciertos del viernes 7 y sábado 8 de octubre se encuentran agotados desde hace semanas, pero aún quedan entradas disponibles para la tercera y última fecha que se añase para la próxima semana, el viernes 13 de octubre.

El sábado 8 de octubre se ofrece un plan al que aún se puede asistir. Por primera vez en la capital, se presenta a Kendra Morris, una destacada figura contemporánea del neo-soul y el r&b más enérgico, quien acaba de lanzar su fabuloso álbum «I Am What I’m Waiting For». Kendra Morris actuará en la sala El Intruso este fin de semana.

Además, en los últimos días se han añadido más conciertos al ciclo. Se anunció la fiesta de presentación de Candorro, el sello discográfico fundado por Camellos. Durante esta fiesta, Camellos presentarán a los artistas de su sello y ofrecerán un DJ set.

El viernes 13 de octubre, la fiesta de presentación de Candorro contará con las actuaciones de El Diablo de Shanghai de Barcelona y Ku! de Valencia sobre el escenario de la Sala Siroco.

También se ha anunciado un concierto que contará con la participación de una figura altamente venerada en el ámbito del folk-rock de autor alternativo a nivel global: el neoyorquino Steve Gunn. Este artista se presentará el sábado 11 de noviembre en la Sala Clamores como parte de su gira internacional, donde interpretará las canciones de su EP «Nakama» del año pasado y su reciente trabajo «Let the Moon Be a Planet», realizado en colaboración con David Moore.

El tercer y último anuncio incluye la presentación de una de las revelaciones más destacadas del panorama musical vasco. Se trata de Olaia Inziarte, una figura fundamental en el ámbito del nuevo rock de autor en lengua vasca, conocida por su excepcional álbum «Lehengo Lepotikan Burua«, uno de los mejores lanzamientos en euskera del último año. Olaia Inziarte presentará este trabajo junto a sus nuevas canciones, que ha ido compartiendo en los últimos meses, el próximo viernes 8 de diciembre en la sala El Juglar.

Próximos conciertos de MAZO Madriz

Domingo 8 de octubre: Kendra Morris @ El Intruso [entradas]

Viernes 13 de octubre: Judeline @ Shoko [TERCERA FECHA]

Viernes 13 de octubre: El Diablo de Shanghai + Ku! + Camellos DJ set [entradas]

Domingo 15 de octubre: Kamaal Williams @ Copérnico [entradas]

Viernes 20 de octubre: Ciervoss @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Domingo 29 de octubre: Alex Figueira @ El Intruso [entradas]

Jueves 2 de noviembre: John Pollõn @ La Paqui [entradas]

Jueves 9 de noviembre: Caamaño & Ameixeiras @ Clamores [entradas]

Viernes 10 de noviembre: Atención Tsunami + Pena Máxima @ Moby Dick [entradas]

Sábado 11 de noviembre: Fillas de Cassandra @ Siroco [SOLD OUT]

Sábado 11 de noviembre: Steve Gunn @ Clamores [entradas]

Jueves 16 de noviembre: PLK @ Shoko [entradas]

Jueves 16 de noviembre: Goat (Japón) @ Maravillas Club [entradas]

Viernes 17 de noviembre: Parquesvr + Jordi Ganchitos @ Copérnico [entradas]

Jueves 23 de noviembre: Sara Zozaya @ Café La Palma [entradas]

Jueves 30 de noviembre: Antía Muíño @ El Intruso [entradas]

Sábado 2 de diciembre: Autoescuela @ Wurlitzer Ballroom [entradas]

Viernes 8 de diciembre: Kora @ El Sol [entradas]

Viernes 8 de diciembre: Olaia Inziarte @ El Juglar [entradas]

Jueves 22 de febrero: Ralphie Choo @ La Paqui [SOLD OUT]

Sábado 24 de febrero: Ralphie Choo @ La Paqui [SOLD OUT]

Sábado 2 de marzo: Barry B @ Copérnico [entradas]

Domingo 17 de marzo de 2024: Allison @ El Sol [entradas]