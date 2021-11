Melenas, Olivia is a Ghost y The Death of Robert se unen en un concierto especial dentro del festival LINECHECK 2021 de Milán. Del 23 al 25 de noviembre la música en directo volverá al recinto BASE Milano y en directo pero a su vez con actuaciones y retransmisiones en directo en streaming desde Berlín, Hamburgo, Haldern, Londres, Madrid y París. Tres días con más de 100 artistas, entre las que se incluyen paneles, talleres, eventos de creación de redes y showcases con artistas internacionales.

LINECHECK se centra en los valores de la música desde el punto de vista social, cultural, económico y educativo, con el objetivo de internacionalizar la industria musical italiana. Este año el tema central del evento de tres días es #Reverse, elegido para explorar los escenarios presentes y futuros de la industria musical. Como siempre, y más aún en el presente, el evento se propone como una plataforma de networking para dialogar, innovar y establecer relaciones entre todos los actores de la industria, con el fin de mejorar el sector siguiendo los cambios más importantes del momento como la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la igualdad de género.

En colaboración con Ticketmaster y el proyecto The Spanish Wave, promovido y apoyado por Live Nation ES para la exportación del talento de la música nacional emergente en el extranjero, Melenas, Olivia is a Ghost y The Death of Robert estarán en la sala Moby el próximo 24 de noviembre. Las entradas ya están a la venta a través de www.ticketmaster.es