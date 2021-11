Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Viajes Berlier, Cristina Len, Los Sex, Salvatge Cor, Magia Bruta, Mendra y Anorexia San.

Viajes Berlier – El laberinto

Viajes Berlier es una banda madrileña que debutó a principios de año con un EP titulado Canciones Para El Fin Del Mundo que te presentamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Ahora los traemos a nuestra PlayList Emergente con su nuevo sencillo, “El laberinto”, publicado a finales de octubre. “El laberinto” es un tema de pop ochentero y bailable, con guitarras cristalinas, sintetizadores y una gran línea de bajo. La letra habla de la ansiedad y el laberinto mental que produce. Los arreglos y la producción han estado a cargo de Raúl de Lara.

Cristina Len – Olvídate

La artista catalana Cristina Len publicó hace unas semanas un nuevo sencillo, “Olvídate”, el tercer adelanto de su segundo trabajo, Alma Charra, que salió el pasado mes de octubre. Un tema de neo-soul glamuroso combinado con música urbana y folk castellano. En su momento lo incluimos en nuestra PlayList Emergente, pero hoy lo recuperamos para la sección con motivo del flamante estreno de su videoclip, que se ha dado a conocer hoy mismo.

Los Sex – Está bien

Los Sex afrontan una nueva etapa con canciones en castellano que empezaron a grabar en septiembre de 2020 con Alex Cappa en Metropol Studios. Dos de ellas ya se publicaron como sencillos este 2021, y hace poco llegó la tercera: “Está bien”. Una canción jovial, pegadiza y personal que publican poco antes del lanzamiento de su nuevo álbum, Mambo, que verá la luz el próximo 10 de diciembre.

Salvatge Cor – Cap a la llum

Hace unas semanas te hablábamos del nacimiento de un nuevo sello discográfico, Magic In The Air Records. Hoy en nuestra PlayList Emergente te presentamos a uno de sus nuevos fichajes: la banda mallorquina Salvatge Cor. Hace poco publicaron un sencillo que sirve de anticipo de su nuevo álbum, aunque no formará parte del mismo. El tema se llama “Cap a la llum”, una canción con la que exploran nuevos sonidos, acercándose al lo-fi y abrazando una identidad líquida que, cuentan, nos hace más libres.

Magia Bruta – Un día nuevo

Magia Bruta es la nueva aventura de Isabel Fernández, compositora y productora española con una decena de discos editados en España, EEUU y Japón, escritora de bandas sonoras y fundadora de los grupos Charades y Aries. Tras unirse a la talentosa multi instrumentista María Romero para dar vida a las canciones en directo, juntas generan una emocionante onda expansiva de armonías y experimentación instrumental. Foehn Records publicará el próximo mes de febrero su primer álbum. De momento nos adelantan esta canción titulada “Un día nuevo”.

Mendra – Camino bajo el sol

Mendra publicaron el pasado mes de octubre un nuevo álbum, el primero en catalán y castellano, Hostal Hostil (BCore, 2021). Un disco con el que buscaban un sonido más natural, auténtico y melódico que fue grabado en 2020 en el Estudio Hukot junto a Milo Gomberoff. Uno de sus sencillos de adelanto fue “Camino bajo el sol”, tema que habla de un camino de dualidades entre el urbanismo y la naturaleza.

Anorexia Isan – Blackmind

Anorexia Isan es una banda venezolana que venimos siguiendo desde hace tiempo y que ya ha aparecido con anterioridad en nuestra PlayList Emergente. Hoy regresan a ella con una nueva canción, “Blackmind”, estrenada el día de Halloween y publicada por el sello norteamericano Neptune Cross Publishing. Una canción potente y acelerada que critica el uso que hacemos de las redes sociales para evadirnos de un mundo real que nos causa frustración. Con Anorexia Isan despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!