Entrevistamos a Melenas

Días raros, así se llama el nuevo y tan esperado LP de Melenas que acaba de salir a la luz y que bien podría definir el momento que estamos viviendo todos nosotros. El cuarteto navarro lanza este álbum bajo los sellos independientes españoles Snap! Clap! Club y Elsa Records. Además, se suma la discográfica norteamericana Trouble In Mind Records. Pero nadie como Oihana, Leire, María y Laura para profundizar en su nuevo proyecto y darnos todo tipo de detalles.

“El mensaje que lanzamos no está tanto en el contenido del disco, sino en el mismo hecho de hacerlo”

¿Por qué Días raros? ¿Cómo surge el nombre?

El nombre surge cuando el disco ya estaba acabado. Pensábamos en su contenido y veíamos que todas las canciones surgían y hablaban de días en los que te sientes diferente y eso te da el impulso de componer o comunicar lo que te pasa. Días en los que pasas tiempo en tu habitación, en tu propio universo, pensando en tus cosas: anhelos, sueños, qué estará pensando otra persona, cómo llegar a ella o también en lo bien que se está sin que nadie te moleste.

¿Cómo es un día raro para Melenas?

A veces es algo así como un día en el que, por algún motivo, existe un desajuste entre lo que pasa dentro de ti y lo que pasa fuera. Vives en algún lugar que no es exactamente lo que tienes frente a tus ojos. Todo parece normal, pero para ti no lo es; son días en los que te sientes aislada de lo demás y no necesariamente es negativo, de alguna manera estás más en contacto con tus recuerdos, proyecciones de futuro, sueños o sentimientos y te sientes diferente. Días en los que vives tu propia realidad al margen del resto del mundo. Esos días suelen ser muy inspiradores.

¿Qué sensación tenéis tras sacar este segundo LP?

Tenemos sobre todo la sensación de haber trabajado mucho. No, en serio, estamos muy contentas porque después de todo el esfuerzo y tiempo invertidos nos hemos acercado mucho a lo que teníamos en la cabeza y estamos felices con el resultado, tanto las canciones en conjunto como individualmente, su producción y también por supuesto con que Trouble in Mind Records (sello que ha sacado a muchos grupos que nos encantan) lo vaya a editar, eso para nosotras es algo muy grande. Nos morimos de ganas de compartirlo.

Desde el primer álbum en 2017 hasta ahora. ¿En qué ha cambiado Melenas?

Cuando empezamos algunas de nosotras nunca habíamos tocado nunca en directo, y de repente nos vimos con propuestas de festivales de aquí y allá, en los que nos daba mucho respeto tocar y bastantes nervios. Después de lo recorrido desde entonces hasta el día de hoy, nos sentimos mucho más seguras en ese aspecto, y esa seguridad nos hace disfrutar más. Además, viajar y conocer a gente nos ha enriquecido un montonazo y hemos aprendido también mucho en eso de convivir y tomar decisiones a cuatro.

¿Cómo definiríais el nuevo álbum con una palabra?

Rrrrrarrrro.

¿De dónde viene la inspiración ochentera del videoclip “Tres segundos”?

En realidad, la idea fue de Iker Insausti (director). Iker es amigo nuestro y llevábamos bastante tiempo detrás de él. Nos apetecía muchísimo que nos dirigiera un videoclip y el resultado superó con creces nuestras expectativas.

La propuesta nos enamoró al instante ya que todas hemos consumido esa cultura popular en nuestra infancia: mil sitcoms, series ciencia ficción, de polis, videojuegos… Las referencias nos flipaban y grabarlo e interpretar esos papeles casi nos mata de risa. Porque, además, Iker supo darle ese toque de humor y frikismo que tanto nos gusta. Vamos, que aún nos lo ponemos cuando tenemos un día malo y nos da la vida.

En los próximos meses, estaréis en festivales como el Monkey Weekend. ¿Dónde os gustaría tocar?

Pues nos encantaría poder hacer una pequeña gira por salas en Europa… Por supuesto que nos fliparía hacer una gira por USA y soñamos con poder hacerlo en algún momento. México, Argentina…

A nivel estatal nos encantaría repetir en festivales como el BBK o Primavera Sound (holaaaa) y por supuesto tocar en salas, antros y gaztetxes, que al final es de dónde venimos, en ellos hay un trato muy cercano, y nos hace sentir a gusto

De las cosas que ya tenemos cerradas, nos hace muchísima ilusión tocar en el Canela Party el próximo 8 de agosto y cada día se nos ocurre un disfraz diferente, no sabemos en qué acabará la cosa, solo que la vergüenza ajena está asegurada.

¿Cuál es vuestra canción favorita del nuevo álbum?

A ver, estamos todas muy entusiasmadas con todas las canciones, y esto es una cosa que va a días, totalmente, pero cada una tenemos nuestra favorita:

María: Vals, El tiempo ha pasado

Leire: El tiempo ha pasado/ 29 grados

Laura: El tiempo ha pasado, No puedo pensar

Oihana: El tiempo ha pasado/Primer tiempo

¿Cómo es vuestro día cuando no estáis de conciertos o ensayando?

En general es bastante normal (al menos aparentemente). Algunas trabajamos, otras estudiamos, quedamos para ensayar… Intentamos dedicar tiempo a nuestras parejas, hijo o amigos, aprovechar para componer, hacer tareas de Melenas, ver conciertos y salir de fiesta. Otra cosa es que esos días, cada una de nuestras cuatro cabezas vivan haciendo honor al título del disco. Como rutina, al menos una de nosotras siempre está en otro planeta.

He estado leyendo que cada una de vosotras seguís con vuestros respectivos trabajos ajenos a la música. ¿Cómo conseguís compatibilizar ambas cosas?

El grupo requiere mucho tiempo y esfuerzo así que, con todo lo bueno que tiene, también se ha convertido en un trabajo añadido. Siempre que podemos tratamos de dividir tareas para poder llegar a todo, hacemos ensayos a última hora cuando todas hemos terminado de trabajar, usamos nuestras vacaciones para poder dar conciertos… Oihana y Leire son autónomas por lo que pueden amoldarse más fácilmente cuando se trata de viajar para tocar o ensayar. Lauri, que trabaja en un museo y yo (María) que estudio, lo tenemos un poco más difícil pero siempre intentamos buscar la manera de conseguirlo. A veces estamos atacadas y agotadas y nos tiramos al suelo del local de ensayo pidiendo piedad, pero, aun así, todo lo bueno que tiene esto nos lleva a seguir.

¿Cómo fue el proceso de composición de Días Raros? ¿En cuánto tiempo lo habéis grabado?

El proceso de creación de este disco ha sido muy diferente al del primero. Al estar tocando mucho y queriendo componer al mismo tiempo, ha sido un proceso más largo en el tiempo, pero además hemos dedicado más tiempo a las canciones buscando, con más anticipación, lo que queríamos. En el disco anterior entramos a grabar sin pensárnoslo mucho, hubo muchas cosas que compusimos o terminamos en el estudio, no estaban pensadas con anterioridad. En este disco ya sabíamos cómo iba la cosa y todo estaba mucho más cerrado cuando entramos a grabar. Todo el disco, excepto los teclados, lo grabamos en 3 semanas en Bonberenea, el gaztetxe de Tolosa, con Karlos Osinaga (Txap) a los mandos. Los teclados los grabamos con Guillermo Fernández Mutiloa, quien grabó nuestro primer disco y el single posterior (Ya no me importa si tú me quieres).

Me imagino que detrás de un álbum hay una idea o un mensaje… ¿Cuál es el vuestro?

No creemos que nuestro disco o nuestras canciones lancen un mensaje concreto, pero sí que es cierto que hablamos de cuestiones con las que mucha gente puede sentirse identificada.

Al final, a menudo tienen que ver con la expresión de emociones y sentimientos y en este sentido creemos que es un disco con potencial empático y de acompañamiento, un poco de “no estás sola en esto”. Las letras a menudo presentan cierta ambigüedad, sus significados no suelen ser muy cerrados y nos parece que cada uno puede hacerlas muy suyas. Musicalmente, hay bastante diversidad, las canciones recorren distintos estados de ánimo. Las hay enérgicas, nostálgicas, melancólicas, otras con un rollo bastante dreamy, incluso lisérgico. Y si pensamos en un mensaje… el mensaje está no tanto en el contenido del disco, sino en el mismo hecho de hacerlo: nos encantaría pensar que esto resulta inspirador para la gente, por ejemplo.