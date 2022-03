A Place To Bury Strangers comparten el vídeo de ‘My Head Is Bleeding’

A Place To Bury Strangers publicaban el pasado mes de febrero su último trabajo, See Through You.

La banda de Oliver Ackermann y sus recientes compañeros John Fedowitz (bajo) y Sandra Fedowitz (batería) regresan con una obra en la que continúan ahondando en la distorsión.

Hoy comparten el video de “My Head Is Bleeding”, que llega con tambores golpeando y zumbando, electrónica ansiosa, y preparando a los oyentes para un coro ensordecedor. Los sintetizadores tenues y las guitarras químicas y lacerantes se unen en una llamada y respuesta acalorada mientras Oliver Ackermann extiende una súplica desesperada de cordura: “Esta canción trata sobre rogar internamente a un Dios cuando no necesariamente crees en uno. Es ese momento en el que solo hay una pizca de esperanza de que cualquier cosa en tu cabeza pueda conectarte con el Universo y realmente hacer un cambio”.

En el vídeo del director Travis Stevens la carne y la sangre se mezclan en una pila de biomasa misteriosa y agitada mientras un útero mecánico da a luz a una forma ectoplásmica aceitosa. Stevens comenta: “Todo el álbum se rompe, pero hay una súplica para transformar el sufrimiento en alegría en esta canción que realmente me entusiasmó. Para emular la imprevisibilidad cruda de una actuación de APTBS, traté de crear una combinación mágica similar de carne, emoción, intuición y tecnología”.

Disfruta el vídeo de ‘My Head Is Bleeding’ de A Place To Bury Strangers