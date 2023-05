Miles Kane estrena ‘Baggio’, segundo single de su disco

Miles Kane está de regreso con su quinto álbum, One Man Band un trabajo introspectivo en el que ha estado tres años trabajando. Una obra personal para Kane, que ha escrito y producido todas las canciones él mismo. «Es un álbum muy honesto, muy sincero», dice. «Trata de la vida, el amor y todo lo que pasa en el medio. Es una especie de viaje emocional».

El británico está de vuelta con la continuación del reciente Change The Show (BMG, 2022) que se publicará el próximo 24 de junio y del que ya hemos escuchado «Troubled Son», una canción que habla sobre las luchas internas de una persona.

Ahora llega «Baggio», en la que recuerda al mítico futbolista italiano. ‘Tenía solo 8 años la primera vez que via a Baggio en la TV, durante el Mundial de 1994. Quedé absolutamente impresionado por su porte, su aspecto y talento. Era la primera vez en mi vida que veía a un tipo con un aspecto tan diferente y único. A causa de ello me convertí en un obseso de la selección de Italia y de algún modo, marcó el comienzo de mi ‘yo’ actual: el look, el pelo largo, el gusto por la ropa y la moda italiana… Esta es una canción épica sobre la infancia y la fe ciega de aquellos días en conseguir ciertas metas’.

Escucha ‘Baggio’ de Miles Kane