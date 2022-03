Entrevistamos a Miles Kane

Una década después de debutar con un esplendoroso tratado de pop-soul con estribillos infalibles para dar y regalar, como fue Colour Of The Trap (Columbia Records, 2011), Miles Kane regresa con el que fácilmente es su mejor trabajo desde aquel, el también brillante Change The Show (BMG, 2022). Aquel joven de Sheffield que empezó su carrera con una banda de corto recorrido en la que primaba el sonido de guitarras como fue The Rascals, ha refinado su fórmula ya sea en solitario, o con Alex Turner compartiendo el exquisito proyecto The Last Shadow Puppets, dotando a su música de aires cinematográficos, bebiendo del soul y del sonido Motown con acierto y pegada, mostrándose como un artista valioso e inquieto, que además desparrama en directo una energía contagiosa que deja huella. Charlamos con él sobre su vibrante carrera, mirando al pasado y al futuro con envidiable salud y nos atiende amable, distendido y cercano. Una gozada comparable a la que supone bucear en su exquisita paleta de colores y sonidos.

“Resulta liberador poder trabajar en otros proyectos y compartir ideas con más artistas, encontrar la magia en ello, y cuando funciona es maravilloso”

Diez años desde tu exitoso debut, Colour Of The Trap, ¿cómo valoras tu carrera mirando atrás?

Lo veo como un largo viaje, y estoy muy feliz por donde estoy musicalmente hoy en día. Cada disco que he hecho solo cuenta una historia, y aunque todo viene del mismo lugar, lo he experimentado como una evolución, del algún modo.

Hablemos del nuevo disco, ¿cómo ha sido el proceso de grabación y qué representa en tu carrera? ¿Se ha visto muy afectado por la pandemia?

Ha sido muy divertido grabarlo ya que lo hicimos en vivo, el bajo, el overdub, las armonías, y ha sido el que más he disfrutado haciendo. Desde el inicio hasta el final, en términos musicales y de letras, configura un bonito cuadro, y lo adoro.

El single con Corinne Bailey Rae, “Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough”, es uno de los momentos más celebrados, vuestras voces ensamblan de manera envidiable y el espíritu soul y Motown se siente desde la primera nota. ¿Cómo surgió esta posibilidad?

Somos amigos y ella ya metió voces en el primer disco, nos conocemos desde hace mucho tiempo y hay mucha conexión entre los dos. La colaboración fue muy fácil, ya que hemos estado hablando de esto por más de diez años. Compartimos las líneas principales de la melodía, y para mí es un dueto perfecto. Probablemente no será lo que la gente esperaría de una canción entre los dos, pero funciona tan bien.

Mirando tu carrera con retrospectiva, además de tus trabajos en solitario, te has desarrollado en bandas con distinto cariz, como The Rascals en los inicios, con su sonido británico clásico, y con Alex Turner en ese proyecto mucho más ambicioso que es The Last Shadow Puppets. ¿Qué te proporciona trabajar con otra gente?

Resulta liberador poder trabajar en otros proyectos y compartir ideas con más artistas, encontrar la magia en ello, y cuando funciona es maravilloso. Así puedes evolucionar y ser mejor. Recibir energía de otros, abrazar influencias y estilos, y así hacer que una canción sea lo mejor posible, ya sea solo o con otros.

¿Cómo anticipas que será la gira tras lo peor de la pandemia?

Mi tour empieza en un par de meses y estoy deseándolo tanto. Estoy listo para tocar delante de la gente y mostrar mis nuevas canciones y compartir nuestro amor mutuo. Voy a tocar las mejores canciones que haya compuesto en estos quince años, temas nuevos y alguna versión. Tengo una banda maravilloso, y quiero que sea una fiesta.

¿Cómo valoras el estado de la industria discográfica en la actualidad, con tantas tiendas cerrando, como las clásicas HMV de Reino Unido, y mucha gente tirando de plataformas de streaming?

Es tan accesible con Spotify y demás plataformas, que esperar que alguien se compre un disco en formato físico o incluso pague por él en uno de estos medios. Me refiero a que si ya pagas por la cuota mensual, no vas a pagar otras diez libras por un disco. Es difícil, porque obviamente nos afecta como artistas, que tenemos que depositar todo a lo que conseguimos con las giras. No sé qué podrá suceder en el futuro pero hoy día no echo la culpa a la gente, la entiendo, con una conexión puedes escuchar toda la música que quieras y eso es increíble. Sin embargo, para que muchos artistas puedan vivir de la música, algo tiene que cambiar.

¿Hubo algún momento en el que realmente existiera la posibilidad de que formaras parte de Arctic Monkeys?

Hace mucho de eso, habría que remontarse al segundo disco, ya que trabajé con ellos en algunos temas. Supongo que entonces algo se filtró. La prensa siempre está buscando este tipo de rumores para hacerlos parecer más grandes de lo que realmente son.

“Ahora parece normal lo que he conseguido y la gente que he conocido, pero si me lo dicen cuando empezaba, pensaría que sería algo como poner un pie en Marte”

¿Qué sentimientos tienes respecto a la mítica escena de Sheffield, con tantos artistas y bandas míticas como Pulp, Richard Hawley, obviamente Arctic Monkeys, y tú mismo, entre tantos otros?

¡Dios mío! Hace tanto que mis recuerdos son muy vagos de esa época, pero sé que fue muy divertido y que estaba llena de mucho trabajo también. La excitación de lo nuevo y lo fresco, ahora parece normal lo que he conseguido y la gente que he conocido, pero si me lo dicen cuando empezaba, pensaría que sería algo como poner un pie en Marte. Todo era nuevo para mí como joven que empieza en esto.

Recordando esos momentos, en una de mis primeras salidas nocturnas cuando me mudé a UK a principios de 2011, te vi en el mítico Leadmill, uno de los grandes clubs donde muchos de estos artistas de la escena local tocaban o coincidían al salir. Te pedí una foto y fuiste muy amable. Fue mi foto de fondo de pantalla en el móvil que tuve en esos cinco años allí. Tú estás igual pero yo no me reconozco sin la barba.

Oh, wow! Te aseguro que puedo imaginar que yo tampoco parezco el mismo (risas).

“Creo que la conexión que tenemos Alex y yo, y lo que nos hizo unirnos de esta manera es algo único. El amor por el tipo de música que hacemos y el respeto mutuo son la clave”

Hablemos sobre el proyecto que compartes con Alex Turner, The Last Shadow Puppets, ¿cómo surge y qué te proporciona que no experimentes de otra manera?

Creo que la conexión que tenemos Alex y yo, y lo que nos hizo unirnos de esta manera es algo único. El amor por el tipo de música que hacemos y el respeto mutuo son la clave. Creo que nos hubiéramos conocido igualmente, pero esta aventura nos ha conectado de una manera increíble. Ser capaces de escribir estas canciones juntos, que podrían por sí mismas escribir su propia historia, siendo tan poderosas como son. Estos clásicos estarán ahí durante mucho tiempo. Es algo muy especial.

Esperamos el tercer disco con mucho interés.

Será genial y sucederá, no sé cuando, pero lo habrá seguro.

Tenemos muchas ganas de tenerte presentando este excelente nuevo disco en nuestro país. ¿Qué sientes al tocar aquí?

Adoro España. Recuerdo, por ejemplo, la última vez que tocamos en Madrid y fue brutal. El público es increíble, así que no puedo esperar a volver y ver a mi familia española.

¿Cómo funciona el proceso de composición para Miles Kane?

Puede empezar de muchas maneras diferentes, y en ocasiones, cuando no estás pensando en ello. Cuando estás en el sofá, por ejemplo, sin pensar en nada. Te puede venir una idea cuando menos lo esperas, incluso viendo la tele. A partir de ese momento, empiezas a darle vueltas, coges una idea y la registras en el teléfono.

¿Qué escuchas normalmente y qué dirías que ha servido de inspiración para este nuevo disco?

Escucho muchas cosas diferentes, por ejemplo Four Tops, Diana Ross o T-Rex, suelen estar entre mis favoritos. También artistas nuevos como Sam Fender o un rapero americano, Action Bronson, y la inspiración me llega de muchos estilos diferentes.

Aunque será difícil elegir, ¿me podrías decir qué disco te ha marcado más que ningún otro desde que escuchas música?

Hay muchos, pero por decir uno: podría decir uno de Oasis, de Four Tops…por ejemplo, hay una canción que amo profundamente que es “Young Hearts Run Free” de Candi Staton, también me gusta mucho Harry Nilsson, John Lennon, y en concreto, “Plastic Ono Band”, ocupa un lugar muy importante en mi corazón.

¿Crees que en el panorama musical actual, los sonidos pop-rock más clásicos ocupan un lugar importante o reciben la atención debida por parte de público y prensa?

En términos de mainstream, las modas van y vienen, todo cambia muy rápido, así que es importante mantenerse íntegro y hacer siempre lo que a ti te guste se lleve o no, esperando que estos sonidos más clásicos como los que hago solo o con mis proyectos, vuelvan a ser más populares (risas).

“Bandas como The Verve, Supergrass, o Super Furry Animals, entre muchas otras, hicieron que quisiera ser músico”

¿Qué opinas sobre el recelo que genera en la prensa inglesa y en ciertos sectores de la sociedad, o incluso desde algunas bandas, hacia el Britpop? Personalmente me parece una etapa fascinante que me marcó a nivel de gustos de manera definitiva, y que incluso socialmente recuerdo como mucho más ilusionante que ésta.

Estoy de acuerdo contigo y no entiendo que se pueda hablar mal sobre el Britpop. Sabes que la prensa dice muchas tonterías para enfrentar, generar titulares y vender, muchas veces mentiras. La cantidad de grandes bandas y clásicos que hicieron es tan importante, ha tenido tanta influencia en los gustos y carreras musicales de gente como yo. Por ejemplo, bandas como The Verve, Supergrass o Super Furry Animals, entre muchas otras, hicieron que quisiera ser músico.

Tocando temas que han marcado a la sociedad británica de manera definitiva, en este caso sacudiendo sus cimientos e hiriéndola casi de muerte: ¿qué opinas sobre el Brexit a nivel social y musical?

Es algo incomprensible y terrible. Pensarías que nadie querría algo así. Incluso para artistas como yo con una cierta infraestructura detrás, me lo hace bastante difícil para salir a tocar o vender discos fuera de mi país.

Escucha ‘Change The Show’ de Miles Kane