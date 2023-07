Mitski está de regreso con ‘Bug Like an Angel’

Mitski anuncia su nuevo álbum y sucesor de Laurel Hell (2022), The Land Is Inhospitable and So Are We, que saldrá el 15 de septiembre bajo el sello Dead Oceans. En este álbum, que es el más expansivo, épico y sabio de la artista hasta la fecha, las canciones parecen introducir heridas para luego curarlas activamente. Aquí, el amor viaja en el tiempo para bendecir nuestros días tiernos, como la luz de una estrella lejana. El álbum está lleno de la angustia de la madurez, con desamores y alegrías aparentemente mundanas, a menudo no cantadas pero que se sienten enormes. Desde el fondo de un vaso, hasta un camino cubierto de recuerdos y nieve, pasando por un tren de carga cruzando el Medio Oeste, y hasta la luna, parece que todo, y todos, están clamando, gritando de dolor, buscando el amor.

Mitski escribió estas canciones en pequeños momentos a lo largo de los últimos años, y parecen estar influenciadas por momentos de observación: un sonido fuera de lugar, un edificio que cruje en decadencia, una opinión que divide una habitación, un sentimiento que no puede ser contenido en un cuerpo. Un disco grabado tanto en Bomb Shelter en East Nashville como en Sunset Sound Studios en Los Ángeles, e incorpora una orquesta arreglada y dirigida por Drew Erickson, así como un coro completo de 17 personas: 12 en Los Ángeles y 5 en Nashville, arreglado por Mitski. Por primera vez consideró importante tener una banda grabando en vivo en el estudio para crear este nuevo sonido. Trabajando con su productor de siempre, Patrick Hyland, el álbum tiene una amplia gama de referencias, desde las bombásticas bandas sonoras de Spaghetti Western de Ennio Morricone hasta la desoladora música de Fargo de Carter Burwell, desde la íntima respiración de Arthur Russell hasta la intensa vitalidad de Scott Walker o Igor Stravinsky, desde la jubilosa música de Caetano Veloso hasta el anhelo con toques de country de Faron Young.

El primer sencillo, «Bug Like an Angel», encuentra lo divino en lo ordinario, en la embriagadora inmersión en la tristeza. La narradora canta desde la extraña comodidad del punto más bajo: «a veces una bebida se siente como familia».

Escucha ‘Bug Like an Angel’ de Mitski

Foto Mitski: Ebru Yildiz